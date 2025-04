Ikke forvent at Pokémon Go vil endre seg etter at Niantic ble kjøpt opp

HQ

Nylig ble utvikleren Niantic kjøpt opp av mobilspillgiganten Scopely i en avtale verdsatt til 3,5 milliarder dollar. Selskapet, som er kjent for å lage ulike prosjekter innen utvidet og blandet virkelighet, som det svært populære Pokémon Go, ble kjøpt opp og lagt til en større fisk, og dette har fått noen til å lure på om det vil føre til endringer i den populære mobiltittelen.

Dette vil ikke være tilfelle, i det minste ifølge en uttalelse fra en talsperson for Niantic til ITMedia. Det bemerkes at spillet vil fortsette å fungere som forventet, men at det nå vil bli forbedret takket være investeringen som Scopely kan gi.

Fyllingsuttalelsen, etter oversettelse via Automaton, forklarer: "Retningen på spillet vårt vil ikke gjennomgå noen større endringer under påvirkning av Scopely. De vil bare støtte den videre forbedringen, og vi vil fortsette å gjøre det vi har gjort siden begynnelsen. For å si det mer direkte - vær trygg på at vi ikke kommer til å legge ned spillet."

I hovedsak kan du fortsette å forvente at Pokémon Go vil være et av de største mobilspillene på markedet i dag.