Immortals: Fenyx Rising-oppfølgeren er tilsynelatende kansellert

Det har gått et år siden Giant Bombs Jeff Grubb avslørte at Ubisoft skulle lage en oppfølger/spin-off til Immortals: Fenyx Rising satt i det polynesiske triangelet, men jeg har dårlige nyheter til de av oss som så stort potensial i originalen.

Både VGCs Andy Robinson og Insider-Gamings Tom Henderson, to svært troverdige herrer, har hørt at det vi har kalt Immortals: Fenyx Rising 2 for moro skyld har blitt kansellert "på grunn av utfordringer med å etablere IP-en." For å oversette dette: Ubisofts stadig økende fokus på Assassin's Creed, Far Cry og andre store franchiser har langt større potensial til å dra inn penger enn oppfølgeren til et spill som solgte mindre enn en tredjedel av Assassin's Creed Valhalla her i Europa. Dette betyr sannsynligvis at de aller fleste i Ubisoft Quebec kommer til å bidra til å lage et av de over 10 Assassin's Creed-spillene som er under utvikling eller en annen etablert serie.