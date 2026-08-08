Inde Navarrette mener det ville være «superkult» å spille rollen som Mystique i Marvel Cinematic Universe

Da «Obsession» hadde premiere, ble stjernen Inde Navarrette raskt en verdenssensasjon, stjal rampelyset og ble et samtaleemne i mange sosiale kretser. Faktisk har Navarrettes stjernestatus skutt i været til så ekstreme høyder at skuespilleren, som i praksis kun har medvirket i «Obsession», «Superman & Lois» og «Trap House», allerede blir presset av mange til å bli en del av Marvel Cinematic Universe.

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I begynnelsen av juli så vi at Navarrette bekreftet at hun hadde hatt et møte med regissør Jake Schreier (kjent for «Thunderbolts*», men som også skal regissere den kommende nyinnspillingen av « X-Men), og hun har nå kommentert dette på nytt, blant annet ved å nevne hvilken Marvel-karakter hun gjerne vil prøve seg på.

I en samtale i Variety-podcasten «Up Next» forklarte Navarrette: «Jeg syntes det Jake brakte til ‘Thunderbolts’ var det jeg pleide å elske ved Marvel. Det var karakterdrevet, og hele tiden kunne jeg bare ikke slutte å snakke om hvor mye jeg satte pris på det han gjorde med Marvel.»

Deretter nevnte hun Marvel-figuren hun er fascinert av, og forklarte: «Jeg mener, Mystique har alltid vært superkul.»

Mystique skal gjøre sin debut i MCU senere i år i «Avengers: Doomsday», når Rebecca Romijn vender tilbake til rollen og bygger videre på sin tid som Mystique i « X-Men-filmene fra 2000-tallet. Det antas, i likhet med mange av de andre eldre og tilbakevendende stjernene fra « X-Men, at disse rollene vil være kortvarige, slik at Marvel kan starte « X-Men på nytt etter «Avengers: Secret Wars» med en yngre rollebesetning, inkludert Sadie Sinks nå bekreftede Jean Grey.

Tror du Navarrette ville vært en god Mystique?