Indiana Jones and the Great Circle kåret til årets spill i Gamescom-turnering

Indiana Jones and the Great CircleIndiana Jones, som ble utgitt sent på året, har blitt kåret til årets spill av brukerne i Gamescom-turneringen. Spillet seiret i en knockout-turnering, der fansen stemte på sine favoritter i hver runde. I finalen møtte det det populære Astro Bot, og gikk seirende ut med 55 % av stemmene. Seieren markerer en betydelig prestasjon for spillet, med tanke på at det gikk glipp av flere andre GOTY-nominasjoner på grunn av utgivelsen i desember.

Turneringen besto av 16 spill, inkludert store navn som Final Fantasy VII: Rebirth og Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Astro Bot tok ned flere fanfavoritter, inkludert Black Myth: Wukong, men til slutt kunne den ikke beste den ikoniske Indiana Jones-tittelen. I mellomtiden hadde Indiana Jones en litt jevnere reise til finalen, og beseiret slike som Hellblade 2 og Like a Dragon: Infinite Wealth.

Denne brukerdrevne avstemningen fremhever spenningen rundt Indiana Jones and the Great Circle, som viser den varige appellen til franchisen. Vil du se flere spill med Indiana Jones i fremtiden?

