Rykteoppdatering: Flere Indiana Jones-spill på vei

Indiana Jones and the Great Circle Indiana Jones har blitt en hit, og Disney er angivelig ivrige etter mer. Etter ryktet om flere Indiana Jones-spill på vei, har vi nå en oppdatering. Ifølge innsideren Jez Corden, som nylig nevnte det under en episode av Xbox Two-podcasten, har selskapet "plukket opp telefonen og vil ha flere" Indiana Jones-spill etter suksessen med tittelen. Dette kommer bare uker etter at Lucasfilm Games uttrykte lignende interesse for å fortsette den ikoniske serien.

Spillet, utviklet av Machine Games og utgitt av Bethesda, var en kommersiell og kritisk suksess. Til tross for at det var tilgjengelig på Xbox Game Pass fra lanseringen, ble det det nest mest solgte spillet i USA i løpet av lanseringsuken, like bak Call of Duty: Black Ops 6. Douglas Reilly, visepresident i Lucasfilm Games, hintet også om potensielle nye historier, og antydet at det er god plass mellom filmene til å utforske nye Indiana Jones-eventyr.

Med strålende kritikker, en sterk prestasjon og til og med ros fra Harrison Ford for spillets portrettering av Indy, virker det som om det er god plass til mer action med piskesmell. Synes du Disney bør fortsette å lage Indiana Jones-spill?