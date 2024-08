Vi har sett Indiana Jones and the Great Circle, og det ser ut som blockbusteren 2024 trengte

HQ

Den veldig private Indiana Jones and the Great Circle -presentasjonen vi deltok på forleden dag var verdt å vente på forsinkelsen på en halv time. På den ene siden, og ettersom lobbyen var full av Indy-entusiaster fra hele verden, benyttet jeg sjansen til å underholde dem ved å fortelle historien om hvordan min egen onkel, Benjamín Fernández, som hadde jobbet på Alien og Gladiator, var den som foreslo for Steven Spielberg at de skulle bruke statue-måker med limte fjær i bakgrunnen av den legendariske Charlamagne-scenen, for å skape inntrykk av bevegelse, siden det var umulig å holde de ekte fuglene i ro ved bare å kaste noen lekre fisk på dem.

Anekdoter til side, på den annen side og enda viktigere, det vi så og lærte om spillet gikk langt utover spilldelen som nettopp ble vist for noen minutter siden på Gamescoms Opening Night Live. Vi fikk faktisk se Indy infiltrere Great Sphinx of Giza senere i spillet, og deretter snakket studiosjef/spilldirektør Jerk Gustafsson og kreativ direktør Axel Torvenius med oss i ytterligere tjue minutter, direkte fra kontorene deres i Uppsala.

Som du har sett i dag, mens Xbox Games Showcase fokuserte på spillets narrative evner i en filmlignende filmscene i Himalaya, måtte Gamescom-visningen handle om ren, direkte gameplay. Spillet lanseres om et par måneder, og det var på tide at vi fikk prøve det, men inntil videre må vi nøye oss med dette, for det er likevel svært lovende.

"I dag handler alt om gameplayet; hvordan det er å spille som Indy og oppleve eventyrene hans", introduserte regissørene. Se videoen nedenfor hvis du ikke har gjort det ennå for bedre referanse, men tenk på det som en blanding av øyeblikk som viser hva du vil gjøre i eventyret med de forskjellige verktøyene du har til rådighet.

MachineGames er veldig stolte av piskmekanikken, og man kan fortelle hvorfor etter å ha sett de utvidede opptakene, da det ikke bare kommer til nytte for å raskt avvæpne fiendene dine som vist fremtredende på trailerne. I spilldemoen så vi Indy stole på det (ved å trykke RB) for å håndtere mekanismer i gåter, men enda mer dynamisk, som en plattformutvei. Kameraet forlater førstepersonsperspektivet og går over til tredjeperson under klatring for at du skal få bedre oversikt over omgivelsene, og så kan pisken brukes til å svinge seg mellom avsatser, for å avdekke skjulte grep, eller kanskje for at eventyreren skal gå opp vegger og ned som en proff fjellklatrer.

Apropos gåter, jeg likte studioets tilnærming her. Ut fra de få vi så (et par flere enn deg hvis vi inkluderer sfinksen), så det ut som om de ikke vil stoppe ved de enkle, nesten selvløsende gåtene vi fikk i spill som Uncharted eller den siste Tomb Raider -trilogien (i hvert fall hvis du ikke inkluderte gravene). De ga meg faktisk en mer Zelda-aktig følelse, og det kan jeg bare ønske velkommen, ettersom eventyrspill for meg også handler om å ha byrå til å løse mysterier. Regissørene bekreftet senere dette overfor oss, og sa at de også var inspirert av pek-og-klikk-klassikere og bekreftet at det vil være utfordringer av alle typer, noen av dem svært vanskelige.

Men på samme måte som Lara Crofts graver, kan noen av dem uansett være valgfrie. Til tross for at dette er tenkt som en lineær, filmatisk, historiedrevet opplevelse, vil det nemlig være flere åpne områder som gir rom for sekundæroppdrag og hemmeligheter, noe jeg også ønsker velkommen, ettersom utforskning også forsterker eventyrfølelsen. Og hvordan kan det være et Indiana Jones-eventyr uten at helten vår forkler seg i ulike roller? Hitman Det vil være seksjoner der du må ta ned fiender (her bør du bruke stealth og gjemme lik) og deretter ta klærne deres og kle deg ut, kanskje som en geistlig, eller som en utgravningsarbeider for å få tak i en bestemt nøkkel fra et VIP-nazisttelt...

Høres det eventyrlig nok ut? Vel, jeg la merke til to andre ting som har blitt håndtert med omhu "for å få deg til å føle deg som verdens største arkeolog". Den ene er Gina Lombardis kamera, den undersøkende journalisten som fungerer som følgesvenn for helten vår og låner ut apparatet til ham på et tidspunkt i spillet. Tillat meg en annen Zelda-referanse, da det på en måte føltes som Sheikah Slate, med Indy som tar bilder av steder og gjenstander av interesse for deretter å bli registrert - eller for at det skal gi nye ledetråder for ditt nåværende mål. Disse handlingene, på samme måte som å finne gjenstander rundt omkring eller løse andre mysterier, gir deg Adventure Points, som igjen kan brukes til å låse opp spesielle evner som utvider ferdighetssettet ditt, samtidig som du oppmuntres til å tilpasse spillstilen din. Et eksempel på slike oppgraderinger, som det vil være "dusinvis" av, var "True Grit", som et ekstra liv som gjør at Indy kan komme tilbake etter et dødelig slag.

Det andre elementet er dagboken, som selvfølgelig registrerer alt du finner og fylles opp etter hvert som du går, men gjør det på en vakker, håndtegnet førstepersonsmåte som virker full av spillfølelse, den samme som du får når du undersøker dokumenter i første person.

Vi tar godt skytespill for gitt med både Indys revolver eller andre våpen, siden vi snakker om MachineGames her, men vi fikk også se Indy velge andre våpen og verktøy som en trefork (kan til og med brukes til å løse et puslespill), og et glimt av nærkampen. Alltid en vanskelig sak i førsteperson og inkludert blokker denne gangen, vil vi se hvordan det viser seg når du er midt i en kamp og bestemmer deg for å stole på hånd-til-hånd for nærkamper, ettersom pistolen din og pisken din har deg dekket på avstand.

Så selv om det føles som om jeg burde fortelle deg hvordan det føles å spille dette spillet på dette tidspunktet og med utgivelsen rundt hjørnet, satte jeg pris på det utvidede innblikket og kan ikke annet enn å føle meg spent på dette. Jeg vil besøke Vatikanet på 1930-tallet, Solsparkerkammeret i tempelet i Sukhothai. Jeg er nå fascinert av puslespilldesignet, av de større delene (dette blir det største og lengste spillet fra det svenske studioet så langt), og av historien etter Raiders of the Lost Ark. Hva er hemmeligheten bak Great Circle? Hva skjer med Ginas forsvunne søster? Hva er Emerick Voss' sanne intensjoner som en del av Førerens store konspirasjon? Med mangelen på AAA-filmblockbustere i 2024, gleder jeg meg til å spille og fullføre denne. Microsofts X kan faktisk markere stedet denne gangen.