Innsiden Ut 2 setter rekord i Norge også

HQ

I går fikk vi vite at Innsiden Ut 2, eller Inside Out 2 som vi som misliker dubbing og teksting kaller den, hadde slått en håndfull rekorder i USA og flere andre steder i verden. Nå viser det seg at Norge er en av sistnevnte.

Disney avslører nemlig i en pressemelding at over 107,000 personer allerede har sett Innsiden Ut 2 på kino her i Norge. Dette betyr at filmen hadde 2024s beste åpningshelg, samt den beste åpningshelgen for en Pixar-film noen gang. La oss late som om at Ingars glødende anmeldelse skal ha mye av æren for dette.