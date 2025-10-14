Innsider: Både PS6 og Xbox Next lanseres i 2027

HQ

Det har vært en merkelig konsollgenerasjon så langt, og mange føler at den knapt har begynt, selv om vi er fem år inn i den. Den begynte under pandemien, som i utgangspunktet ga den et stort oppsving fordi folk holdt seg hjemme og spilte spill. Men etter ett år ble det tydelig at det ble utgitt betydelig færre førstepartsspill enn vanlig, og selv en gigant som Xbox Game Studios (støttet av Bethesda) hadde problemer med å få ut spill.

Dette betyr at relativt få produkter virkelig utnytter ytelsen som PlayStation 5 og Xbox Series S/X kan tilby, og selv i dag kommer flere av de største titlene fortsatt til PlayStation 4 og Xbox One. Til tross for dette ser det ut til at vi nå bare er to år unna neste generasjon. Den anerkjente innsideren KeplerL2 har tidligere levert flere store scoop om konsoller, og nå har han uttalt via NeoGaf (takk VGC) at både den neste PlayStation og Xbox vil bli utgitt i 2027.

Da en bruker skrev at det er fullt mulig at neste generasjon vil starte i 2027, svarte han :

"Ikke bare på bordet, det er planen med mindre det oppstår uventede forsinkelser."

Dette er i tråd med det en annen velkjent teknologi-insider nylig sa, nemlig at Moores lov er død. Som vi rapporterte forleden, tror han, basert på en lekkasje, at den neste Xboxen vil bli kraftigere enn PlayStation 6 - men også dyrere. I forbindelse med dette ble det konkludert med at konsollen vil bli utgitt i 2027.

Dette er selvfølgelig langt fra noen bekreftelse, men i det minste informasjon fra to herrer som mer enn en gang har vist seg å ha et godt grep om ting lenge før de blir kunngjort. Hva synes du om ideen om PlayStation 6 og Xbox Next i 2027?