De fleste utviklere skal nå ha fått en Nintendo Switch 2

HQ

Mange har reagert på den uventede mangelen på Switch 2-titler siden konsollen ble lansert, og vi snakker ikke bare om nye eksklusiviteter, men det faktum at Switch 2 regelmessig går glipp av multiformatversjoner og at det ikke er noen oppdateringer til eksisterende titler.

Ifølge mange kilder skyldes dette at Nintendo rett og slett har hatt problemer med å skaffe nok utviklingssett, noe som har gjort utvikling umulig. Så sent som på DevGAMM i Portugal for bare to måneder siden fortalte utvikleren Brinemedia at de fortsatt manglet et devkit for Switch 2, noe som betydde at deres hit Stunt Paradise ikke kunne få en dedikert versjon for Nintendos nyeste konsoll.

Faktisk har problemet vært så stort at til og med Call of Duty ennå ikke har blitt utgitt for Switch 2, til tross for Microsofts løfter om at det skulle komme til Nintendos formater. Activision har tilsynelatende mottatt enheter, men for få til å gi ut spillet i tide, noe som har ført til forsinkelser.

Men nå ser det endelig ut til at ting er i ferd med å bli bedre. Ifølge den vanligvis velinformerte NateTheHate er situasjonen under kontroll, og enheter er på vei til alle som trenger dem:

"Når det gjelder COD ... betyr det ikke at de fikk et devkit super sent heller. Bare sent nok til at de ikke kunne få arbeidet gjort for å lansere spillet tidligere. Situasjonen med levering av devkits er i stor grad løst."

Denne informasjonen er ubekreftet, men når det kommer til innsidere, blir ikke informasjonen mye bedre enn dette, og forhåpentligvis kan vi se frem til et 2026 med bedre Switch 2-støtte.