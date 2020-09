Inntrykk etter å ha prøvd Immortals: Fenyx Rising

Du ser på Annonser

Under fjorårets E3-messe avslørte Ubisoft en ny IP de har jobbet med. På det tidspunktet ble tittelen kalt Gods & Monsters, og teaseren skapte fort noen fans rundt omkring i verden som ble nysgjerrige på hva dette prosjektet egentlig ville innbære. Mer enn ett år har gått siden den gang, men overraskende lite har blitt avslørt om spillet. Det vil si, helt frem til noen dager siden, da jeg ble invitert til en forhåndstitt av spillet som nå har fått den offisielle tittelen Immortals: Fenyx Rising, samt ta en prat med spillets regissør, Scott Phillips.

Immortals: Fenyx Rising er utviklet av Ubisoft Quebec og er et action-eventyr-rollespill som forteller sagaen om den unge heltinnen Fenyx, som må kjempe for å redde gudene fra den fryktinngytende og farlige Tyfon. Med et vell av inspirasjon fra gresk mytologi vil Fenyx ta deg med på en ferd gjennom legender, hvor du reiser gjennom ikoniske lokasjoner og bekjemper mektige monstre for å hjelpe gudene å beseire Tyfon og redde landet.

Spillet serveres av det samme studioet som har gitt oss Assassin's Creed Odyssey, og Immortals: Fenyx Rising er etter det jeg har erfart et ganske omfattende rollespill. Ved begynnelsen av historien får du skape din egen Fenyx ved å velge mellom ulike kroppsfasonger, hårfarger, øyefarger og ansiktstrekk. Faktisk er det disse personlige valgene som har ført til at spillet nokså nylig fikk en ny identitet. Da Scott Phillips ble spurt om navnebyttet, svarte han: «Vi følte at vi ville få Fenyx enda mer frem, vi ville tydeliggjøre at dette er Fenyx' reise.»

I en verden av myter og legender må hovedrollefiguren være sterk og mektig. Ubisoft Quebec har sørget for å koble denne følelsen til Fenyx og utstyret hun har til rådighet. Hun kan sveve med Daidalos' vinger, manipulere gjenstander med telekinese og til og med få inn kraftige angrep ved hjelp av gudenes hellige gjenstander. «Vi ville at hver gjenstand skulle være gjennomsyret av episkheten som følger med gresk mytologi», forklarte Phillips. «Vi vill at alt skulle være overdrevet i tråd med den mytologiske settingen og samhandlingen du kommer til å ha med gudene.» Ser man bort ifra det som kjentes ut som et røft utholdenhetssystem og litt obskurt kontrolloppsett, kan man definitivt føle Fenyx' kraft.

For å ytterligere understreke rollefigurens styrke har man flust av oppgraderingsmuligheter tilgjengelig i løpet av historiens gang, og Phillips hintet om noen av mulighetene som vil være inkludert. «Du kommer til å kunne oppgradere sverdene, rustningen, buen, øksa, alt. Det finnes til og med et helt evnetre for egenskaper og nye kampmanøvre som utvider kampmulighetene dine.» Alle oppgraderingene benyttes i gudenes hall, et slags hub-område på kartet hvor gudene samles.

En stor del av Immortals: Fenyx Rising kretser rundt spillets hack-and-slash-kampsystem, hvor du deljer løs på fiendenes helsemetere med intrikate og tøffe komboer ved hjelp av ulike gjenstander som Fenyx har til rådighet. Fenyx kan angripe med sverd, øks og bue, og det finnes til og med flere guddommelige egenskaper som volder enorm skade på motstanderne. Du kan bruke Hefaistos' hammer til å hamre løs med steinknusende slag, kanalisere Ares' vrede til å kaste spyd opp av jorden eller angripe med Atenes råskap. Disse egenskapene koster utholdenhet, noe som betyr at metodisk bruk av dem er viktig, ikke minst med tanke på spillets utholdenhetssystem.

Fenyx kan også gå til luftkamp, noe som åpner for mange nye måter å gå inn i en kamp på. Phillips beskrev kombinasjonen av luft- og bakkekamp slik: «Vi ville skape en tredimensjonal følelse av kamp som ikke bare er på bakkeplan. Vi ville få deg til å bevege deg mellom de to nivåene.» Etter det jeg har spilt er kampene ett av de sterkeste aspektene ved Immortals: Fenyx Rising, som løftes opp av de slående visuelle effektene som følger med hver bevegelse.

Hva kartet angår fikk jeg lov til å leke med rundt i Hefaistos' region, The Forgelands, en ødemark ribbet for liv hvor jeg jaktet på naturressurser som kunne benyttes i smia. Jeg spurte Scott Phillips om andre områder og hva de vil inneholde. «Det er fire hovedregioner med fire hovedguder. Vi har vist Afrodites region, og siden hun er kjærlighetsgudinnen vil alt der være vakkert med fargerike og blomstrende trær. Du har også et annet gudeområde som er krigsbasert, samt Zevs' fjell som vil være et episk eventyr i seg selv.» Kan disse områdene være et hint om at guder som Ares og/eller Atene dukker opp? Det kan absolutt være en mulighet, særlig når man tenker på de gudommelige egenskapene Fenyx har til rådighet.

Verdenen i Immortals: Fenyx Rising er både massiv og vakker. Den åpne verdenen er variert og skapt ved formålet om å være konstant engasjerende. Med krevende Tartaros-hvelv og forbløffende konstellasjonsutfordringer har spillet sideaktiviteter som er både forundrende og unike, og disse krever mer av deg enn bare å følge en «åpen verden»-formel når det kommer til spillestil. Utviklerne har ønsket å «skape en følelse av noe nytt rundt hvert hjørne.»

Rundt omkring i verden finner man flust av forskjellige fiender å bryne seg på. I The Forgelands kjempet jeg mot massive kykloper, tårnhøye roboter, luftbårne lerkiser og mange flere motstandere. Hver region i spillet har sine unike fiender, og for å friske opp spillmekanikken vil noen være vanskeligere å få has på enn andre. Selv om jeg ikke fikk kastet meg ut i kamp mot disse farlige fiendene, ga Phillips meg en beskrivelse:

«Dette er en form for falne greske helter som Akilles, som jeg vil si er den ultimate utfordringen. Selv om de har en mer menneskelig størrelse enn flere av monstrene er kampevnene deres virkelig særegne, og alt de gjør er unikt for hver av dem.» For å bygge videre på dette byr spillet på bosskamper, men av det jeg fikk erfare fra den korte demoen fremstår disse mer som sterkere utgaver av vanlige fiender. De største bossene som Phillips kunne hinte til vil derimot ha mer å by på.

Med suksessen til Assassin's Creed Odyssey og likhetene det deler med Immortals: Fenyx Rising, spurte jeg om utviklingen av dette spillet var inspirert av Odyssey. «Det første minnet jeg har av hva Immortals: Fenyx Rising kunne bli var faktisk en bug i Assassin's Creed Odyssey, hvor mannskapet på skipet ditt ble byttet ut med kykloper. Det var i det øyeblikket jeg tenkte 'Kult, tenk om vi hadde et helt spill som bare var basert på de mytologiske aspektene ved det gamle Hellas.'»

Lanseringsplanen for Immortals: Fenyx Rising sier at spillet er ventet å lanseres 3. desember 2020 til både nåværende og neste generasjons konsoller, PC og, utrolig nok, Switch. Da vi snakket om hvilken påvirkning neste generasjon hadde hatt for utviklingen, bemerket Phillips at den nye teknologien ville gi grunnlag for bedre ytelse og penere grafikk, men han fokuserte også på Switch-lanseringen og fortalte meg hvordan «vi er virkelig begeistret for Switch-versjonen, ettersom det å lansere et såpass stort åpen verden-spill på en Nintendo-konsoller er noe vi i Ubisoft Quebec gjør for første gang.»

Immortals: Fenyx Rising ser ut til å bli ett av Ubisoft Quebecs mest ambisiøse åpen verden-prosjekter. Basert på den korte tiden jeg fikk med spillet var det de imponerende verdenene, det varierte kampsystemet og de engasjerende sideaktivitetene som gjorde mest inntrykk på meg. Samtidig håper jeg at utviklerteamet bruker tiden frem imot lansering på å finpusse utholdenhetssystemet, ettersom det kan fort bli et avgjørende moment for spillets suksess. Uansett er Immortals: Fenyx Rising et omstendig eventyr som jeg bare har skrapt på overflaten av. Jeg er spent på å se å se hvordan dette Assassin's Creed Odyssey-inspirerte eventyret vil utarte når det nærmer seg desember. Vil det bli legendarisk? Gudene vet.