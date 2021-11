Inntrykk fra Elden Rings lukkede beta

HQ

I 2016 introduserte Dark Souls III større områder til FromSoftwares ellers relativt etablerte action RPG-formel, og lot spillere bevege seg gjennom dem for å finne den neste store bossen å fortære. Med Elden Ring utvikles dette konseptet ytterligere, og spennende ekstraoppgaver og utfordringer er nå en integrert del av denne levende åpne verdenen, som du kan bevege deg rundt i helt fritt. Jeg fikk mulighet til å utforske en god del av disse Lands Between i en spesiell forsmak på den lukkede testen som finner sted om få dager. La oss snakke litt om hvordan denne nye formelen fungerer, og hva som ellers har endret seg.

Fremdeles et Souls-spill: Små forbedringer av den gjenkjennelige kjernen:

Overfladisk sett har lite endret seg i seriens fremragende kampsystem. Den grove og litt tungvinte slagutvekslingen er fortsatt selve kjernen i Elden Ring, og alt annet dreier seg rundt det. Mens sterke angrep kunngjøres tidlig, slik at motstanderen kan reagere på dem, er det lett å bruke feil verktøy for å forsvare seg, og det straffer seg like hard som alltid. Spesielle evner er ikke lenger knyttet til spesifikke våpen, men kan byttes ut ved et bål, som for øvrig her heter "Site of Grace". I denne demoen var fem forhåndslagde karakterklasser tilgjengelige å velge mellom, og de har hver for seg en foreslått spillestil tilknyttet. Disse oppsettene fungerer bare som en veiledning for nye spillere, så du kan fortsatt utvikle helten din i alle retninger i løpet av spillet og tilpasse gjenstandene dine slik du ønsker.

I tillegg til våpenferdighetene, som nå kan tilpasses mer fritt, er det merkbart at FromSoftware har utvidet selve Spells- og Magic-systemet. Du kan som regel enten lade en gitt evne opp (eller aktivere dem flere ganger i samme sekvens) på samme måte som med sterkere nærkampsangrep for å oppnå større effekt. Magi virker fortsatt veldig kraftig, siden du kan bruke det til å lure AI'en. Da jeg først startet spillet var det umulig å beseire den store bossen på slutten av demoen med nærkampskjempen min, så jeg prøvde i stedet å tilkalle AI-ånder som hjalp meg med å beseire fienden. Som Mage var denne duellen for øvrig mye enklere og rett og slett utilfredsstillende, fordi AI'en ærlig talt sviktet. Forhåpentligvis vil dette endre seg ved lansering, men at denne formen for avstandskamp er veldig kraftig er velkjent i samfunnet.

FromSoftware ønsker dessuten å optimalisere deres online-tilnærming i Elden Ring, og det hele starter i en dedikert undermeny, hvor utvikleren forklarer presis hvordan det hele fungerer. Du må fortsatt samle ting i spillets verden før du overhodet får adgang til online-delen, men det hele er nå langt bedre forklart. I co-op skal du hjelpe en alliert spiller med å beseire den neste bossen i tydelig definerte og avgrensede områder. Hvis du ønsker å delta i PvP-dueller, eller drepe uskyldige spillere fordi du har hatt en dårlig dag, er det også mange restriksjoner tilstede. Dessverre kan jeg ikke si så mye mer om hvor godt eller dårlig denne formelen fungerer i forhold til den åpne spillverdenen.

Ninjaens verktøy: FromSoftwares tilnærming til åpent design

En åpenbar nyvinning av en åpen verden-formel er naturressurser som du samler i "The Lands Between". Du plukker blomster, frukt og bær på åpne marker, fanger sommerfugler og jakter ville dyr etter fjær og bein. Disse kan brukes til å lage forbruksvarer som bomber, piler eller forskjellige drikker som du kanskje ikke nødvendigvis kan kjøpe hos nærmeste forhandler. Det er et kompass øverst på skjermen, som gir deg tydelige peilemerker, og ved å bruke kartet kan du hurtigreise fra de Sites of Grace du tidligere har aktivert. Du kan også markere interessante steder på kartet, som du ønsker å utforske nøyere. Jeg fant også et teleskop, som lot meg undersøke omgivelsene mine ytterligere. Dette hjelper når du ønsker å speide interessante steder som ikke ligger i nærheten av hovedstien.

Siden du nå kan angripe fiendtlige leire eller store fiender på en rekke forskjellige måter, bruker Elden Ring et stealth-system som ble introdusert i Sekiro: Shadows Die Twice og lar oss huke ned ved å klikke på venstre styrespak. Høyt gress gir oss dekke, og med det forbedrede verktøysettet du kanskje har sett i tidligere gameplay-videoer, kan du rydde ut leire uten å slå alarm. Selve snikingen er langt unna for eksempel Assassin's Creed, men det fungerer godt med de resterende systemene spillet byr på.

Et annet helt nytt system i Elden Ring er klassiske sjekkpunkter - "Stakes of Marika" - som du kan finne på reisen din. Man kan lett overse disse små statuene, men det er her man gjenoppstår om man faller i kamp. Du kan dog ikke hvile deg (og tilgå systemene tilknyttet til dette) ved disse for å helbrede deg selv, men det er et par mekanikker i spillet for å hjelpe deg med å påfylle helseflaskene dine mens du utforsker. For eksempel fylles de opp litt når du beseirer en gruppe fiender.

Frykt det gamle blodet: Tilbake til Yharnam

Når du utforsker den åpne verdenen kommer du over for eksempel grotter og festninger, samt andre valgfrie områder. Disse virker litt som de generiske Chalice Dungeons fra Bloodborne, og også i Elden Ring fremstår disse sideaktivitetene ganske simple: Selve banen har et bestemt tema (som en mine eller en krypt), og her vil du som regel støte på en liten boss-kamp, og denne kan du gjennomføre for å få fingrene i skatten på cirka 15 minutter. Belønningene var imidlertid ganske fine - jeg fikk for eksempel en eliksir som tilbød forskjellige effekter jeg kunne velge mellom basert på ingredienser som ble brukt, samt en utvidelse av et av mine våpen, som ga det en ny evne.

Hvis du ikke føler deg klar for å takle neste historiebaserte område, så kan du gjennomgå disse Chalice Dungeon-liknende områdene og samle litt effektive saker og ting som kan hjelpe deg. Dessuten får du også Runes, som er spillets valuta. Jeg er nødt til å si at de ikke virket spesielt interessante her i den lukkede betaen, men det kan naturligvis endre seg innen lanseringen i slutten av februar.

Torrent, din viktigste følgesvenn

Det faktum at du kan krysse store distanser på hesterygg er i seg selv virkelig ingen revolusjon innen spill, men det endrer ganske mye i en Soulsborne-kontekst. Vår spesielle spektrale hingst, Torrent, er langt mer allsidig enn vår egen karakter, og som i Sekiro kan du endelig hoppe ved bruk av en dedikert knapp. På hesteryggen kan du overkomme forskjellige hindringer på samme måte, og man føler seg mer bevegelig. Du behøver dessuten ikke alltid å ta den åpenlyse veien med Torrent, fordi den elegant kan krysse hardere terreng og gi deg et overblikk, eller et overraskelsesmoment.

Selve implementeringen av denne hesten fungerer langt bedre enn antatt, fordi den kan lett sendes vekk eller tilkalles ved å bruke en spesiell gjenstand. Du behøver ikke å stige av for å samle ting fra bakken heller, og du kan til og med kjempe mot fiender og bruke hele ditt utvalg av utstyr og eliksirer fra Torrents rygg. Hesten har sine egne helsepoeng, og hvis den dør kan den gjenopplives med en av helseflaskene dine.

Før du låser opp denne hesten (og muligheten til å investere samlede Runes til å levle opp), må du først nå det gjeldende sjekkpunktet til fots. Innen jeg nådde dette under min første gjennomspilling, hadde jeg allerede vandret rundt i West Limgrave (demo-området) i over tre timer, og generelt bare utforsket forskjellige saker og ting. For å unngå å gå deg vill i den enorme spillverdenen, trenger du i grunnen bare hvile på et av de mange Sites of Grace og følge et spor av gylne partikler som vil dukke opp der. Denne gylne glansen ser ut til å være knyttet på en eller annen måte til Tarnished-folket, da det sies å føre oss til målet vårt. Hva de andre karakterene i denne verden mener med å gi oss disse kryptiske hintene, kan jeg ikke si foreløpig.

"Lights will guide you home"

Selv om denne testen har etterlatt et solid inntrykk inntil videre, særlig i forhold til innholdsmengden, så synes jeg det ville være passende å snakke litt om det tekniske. Elden Ring skulle egentlig komme i januar, men lanseringen har blitt flyttet til slutten av februar. Jeg har spilt i rundt ti timer på PS5, og i løpet av den perioden opplevde jeg en rekke tekniske problemer. Skjermen kunne lett finne på å fryse i flere sekunder mens jeg utforsket, som førte til uheldige dødsfall, og det er bare ett eksempel på den mildt sagt utilfredsstillende prestasjonen. Naturligvis er det nettopp slike problemer som kan rettes på de siste månedene innen lansering, men det er verdt å nevne likevel, og bør ikke feies under teppet. Utviklerne har heldigvis fortsatt fire måneder på seg å rette opp i dette.

Samlet sett, tross noen kjedelige ekstraoppgaver, er jeg langt mindre skeptisk til Elden Ring nå enn før. Det føles virkelig som en naturlig utvikling av ferdighetene deres, og takket være økt frihet og dypere systemer, byr det på kanskje alt du elsker ved studioets spill, og mer enn det.