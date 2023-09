Inntrykk: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl roper på ekstra tid

HQ

Akkurat nå trenger S.T.A.L.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl flere år med utvikling, for det nye vinduet i 2024 virker fortsatt for nært for meg, og jeg ville satt pengene mine på regnskapsåret 2025, forutsatt at GSC fortsatt har den samme Xbox-støtten som de har skrytt av på Gamescom 2023. Jeg fikk prøve en tidlig demo av spillet sammen med utviklerne, og til tross for de nåværende problemene er det et glimt av håp i horisonten. Selv om jeg insisterer på at det er en fjern horisont.

Det første møtet med S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl har i hvert fall ikke vært slik jeg hadde forestilt meg. Med Unreal Engine 5 og det nye verdenssimuleringssystemet A-Life 2.0 forventet jeg en god følelse før jeg gikk inn i testen med medlemmer av utviklingsteamet, men igjen er det tydelig at virkeligheten og de vanskelige utviklingsbetingelsene slår til: Mye av naturen (fra demoen) mangler skyggelegging eller detaljer i mange teksturer, i tillegg til at oppførselen til NPC-ene minnet meg om Fallout 3 eller Skyrim. At de går på stedet hvil eller ikke snur seg for å snakke med oss når vi kommer bort til dem, er bare et par eksempler.

Jeg har heller ikke mye til overs for kamp- og skytespillet, selv om jeg på dette området så at det var gjort et solid stykke arbeid i denne tidlige versjonen. Selv om ammunisjon generelt ikke er et veldig vanlig element i S.T.A.L.L.L.K.E.R.-serien, er modelleringen av våpnene og følelsen av gunplayet godt utført, men ikke så mye effekten på fiendene (igjen, med alvorlige AI-problemer) og deres treff på oss.

Dette er en annonse:

Det var en viss type kamuflert fiende som jeg ikke klarte å treffe med hagleskuddene mine på mindre enn to meters avstand, og selv om jeg spurte om jeg kanskje ikke brukte riktig våpen, insisterte GSC-utvikleren ved siden av meg på at jeg kunne drepe den. Realiteten var at fienden skjøt meg ned og spillet krasjet, slik at karakteren havnet i en uendelig loop av dødsanimasjon som spillet ikke kom ut av før noen startet den kraftige PC-en jeg spilte på på nytt. Det var ikke mulig å gjenopprette spillet, så jeg måtte starte demoen på nytt. Men at PC-en krasjet og startet på nytt skjedde meg tre ganger av ulike årsaker i løpet av de 30 minuttene jeg testet, og jeg kan forsikre deg om at det var tydelig at utviklernes ansiktsuttrykk tydelig indikerte at dette spillet var noe de fortsatt ønsket å vise frem.

I det siste forsøket fikk jeg i hvert fall prøvd meg på litt utforskning, selv om området du kunne bevege deg rundt var relativt lite. Selv med sine nåværende begrensninger er det ingen tvil om at denne tittelen gir den samme gode følelsen som gjorde Stalker til et av de beste skytespillene i sin tid. Møter med muterte vesener, plyndrere og til og med Stalkers klarte å få meg til å smile til slutt.

Jeg klarte selvsagt ikke å fullføre demoen (det tror jeg det var få medier i salen som klarte), men den reiste flere spørsmål for meg: Hvorfor valgte de å vise spillet på denne måten? Hvorfor ikke dra nytte av Microsofts enorme ressurser og øke utviklingsteamene på alle fronter? Jeg ønsker ikke å være ufølsom, og den lange historien med enorme vanskeligheter denne tittelen går gjennom (krigen, cyberangrepene, den nylige brannen på de nye kontorene) forteller meg om og om igjen at dette ikke ligner på det endelige produktet vi (forhåpentligvis) får se. Men samtidig må jeg være ansvarlig overfor deg, leseren, og be deg om å ta denne første smakebiten av S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl som en refleksjon, slik at du vet at du kan forvente et flott spill som de foreløpig ønsker å lansere i 2024, men som jeg tror blir noe senere.

Dette er en annonse: