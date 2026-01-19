Insider gjentar at en Resident Evil: Code Veronica-nyinnspilling vil bli kunngjort i 2026

HQ

I forrige uke var Capcom vert for en Resident Evil Showcase, et arrangement som selv med nærheten til Resident Evil Requiem, fans håpet ville være stedet at det japanske selskapet i det minste ertet hva som er neste for serien. Men dette var ikke tilfelle overhodet ... Showet var i utgangspunktet en 15 minutters presentasjon av forskjellige varer som Capcom har i arbeid for serien ...

Så betyr dette at det ikke er noe mer planlagt for Resident Evil franchisen utover Requiem i 2026, året da den feirer 30-årsjubileum? Ifølge innsideren Dusk Golem er svaret på det spørsmålet nei.

Som enoppfølging av tidligere påstander, uttrykker Dusk Golem at en nyinnspilling av Resident Evil: Code Veronica vil bli kunngjort i 2026. Det ble tidligere hevdet at kunngjøringen ville skje i år med planer om lansering i 2027, og dette er i stor grad fortsatt tilfelle ifølge innsideren. Når det gjelder når nyheten vil komme, er en rimelig antagelse at Capcom venter på at Requiem skal debutere før de retter oppmerksomheten mot sin neste nyinnspilling, så kanskje kan du forvente nyheter tidligst i slutten av mars eller begynnelsen av april.

Ser du frem til en nyinnspilling av Resident Evil: Code Veronica?