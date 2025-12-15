Rykte: Resident Evil - Code: Veronica vil bli kunngjort neste år

HQ

Det var kanskje dårlig timing med tanke på alle nyhetene fra The Game Awards, men bare timer før showet startet, avslørte en Xbox-ansvarlig at det vil bli et Xbox-arrangement i slutten av januar, der vi blant annet vil få se både Fable og Forza Horizon 6.

Noen som åpenbart liker Resident Evil veldig godt, tok til sosiale medier for å spørre den anerkjente Capcom-innsideren DuskGolem om dette Xbox-arrangementet kunne være stedet der Capcom vil presentere det lenge ryktede (men aldri offisielt kunngjorte) Resident Evil - Code: Veronica Remake.

DuskGolem svarte på dette og skrev at Capcom definitivt ikke vil kunngjøre noen nye spill i serien som ville trekke oppmerksomheten bort fra Resident Evil Requiem bare en måned før premieren. Han la imidlertid til at det fortsatt vil bli kunngjort neste år, hvor vi mistenker at Summer Game Fest-arrangementene i juni, Gamescom i august, Tokyo Game Show i september og The Game Awards i desember er de mest sannsynlige kandidatene :

"Det jeg har hørt er at Resident Evil: Code Veronica Remake skal kunngjøres neste år, og slippes i 2027, deretter Zero Remake som slippes året etter i 2028. Jeg skal holde deg oppdatert hvis jeg hører noe annet."

Kort sagt høres det ut som om Resident Evil Zero -remaken også lever i beste velgående, og kanskje optimalisert for neste generasjons konsoller, ettersom de fleste analytikere ser ut til å være enige om at både PlayStation 6 og Xbox Next (eller hva den nå vil hete) vil bli lansert da.