Insomniac-hacking avslører over en terabyte med data om Wolverine, utgivelsesplan og mer.

I forrige uke rapporterte vi at Insomniac - utvikleren av Marvel's Spider-Man 2 og det kommende Marvel's Wolverine - skal ha blitt utsatt for et hackerangrep. Hackerne, kjent som Rhysida, krevde 2 millioner dollar fra Sony.

Det ser ut til at Sony ikke ville gi fra seg pengene, og nå har en massiv lekkasje funnet sted, der Rhysida har avslørt over 1,5 terabyte med data om utviklerens neste prosjekt, interne HR-dokumenter og mer.

Vi kommer ikke til å vise lekkasjene her, men når det gjelder Wolverine, ble det lekket masse karaktermateriale, designmateriale, skjermbilder og nivåer. Vi har også noen potensielle lanseringsdatoer for Insomniacs neste titler, helt frem til 2033. Marvel's Wolverine lanseres senest 1. september 2025. De to neste titlene fra utvikleren skal visstnok lanseres senest 31. desember 2029 og 31. desember 2033. Det er svært lite sannsynlig at dette er endelige lanseringsdatoer, og i stedet peker de sannsynligvis på et år Insomniac ønsker å lansere dem.

I en uttalelse til Cyber Daily sier Rhysida følgende: "Ja, vi visste hvem vi angrep. Vi visste at utviklere som lager spill som dette ville være et lett mål."