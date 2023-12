Insomniac snakker ut om hackingen - vil ikke presses til å vise Marvel's Wolverine

HQ

Mens PlayStation Studios og vi i media har snakket mye om at Insomniac har blitt hacket og at en forbløffende mengde informasjon om Marvel's Wolverine, andre planlagte spill, personlige detaljer om de ansatte og mye mer har blitt lagt ut på internett av drittsekkene som gjorde den ulovlige handlingen, har Insomniac selv ikke sagt et ord ... før nå.

Insomniac har delt følgende melding på sosiale medier:

"Takk for medfølelsen og den urokkelige støtten. Vi setter stor pris på det.

Vi er både triste og sinte over det nylige kriminelle cyberangrepet på studioet vårt og den følelsesmessige belastningen det har hatt på utviklerteamet vårt. De siste dagene har vi konsentrert oss om å støtte hverandre.

Vi er klar over at de stjålne dataene inneholder personopplysninger som tilhører våre ansatte, tidligere ansatte og uavhengige kontraktører. De inneholder også tidlige utviklingsdetaljer om Marvel's Wolverine for PlayStation 5. Vi fortsetter å jobbe raskt for å finne ut hvilke data som er berørt.

Denne opplevelsen har vært svært opprivende for oss. Vi ønsker at alle skal få glede av spillene vi utvikler, slik de er ment, og slik spillerne våre fortjener.

Men i likhet med Logan er Insomniac utholdende. Marvel's Wolverine fortsetter som planlagt. Spillet er i en tidlig fase av produksjonen og vil utvilsomt utvikle seg mye gjennom hele utviklingsfasen, slik alle våre planer gjør.

Vi setter pris på alles entusiasme, men vi vil dele offisiell informasjon om Marvel's Wolverine når tiden er inne. På vegne av alle i Insomniac takker vi for støtten i denne utfordrende tiden."

Det er fint å se at studioet er åpne om hvor ødeleggende denne hendelsen har vært, og det er smart å minne de som går amok hver gang de ser en tidlig versjon av et spill som fortsatt er under utvikling om at Marvel's Wolverine definitivt vil se bedre og annerledes ut når det endelig lanseres en gang i fremtiden.

Ha en fantastisk jul, Insomniac. Jeg håper at ingen av personopplysningene som deles på internett skader dere på noen måte, og ta dere god tid med Marvel's Wolverine og de andre spillene dere jobber med. Vi kan vente.