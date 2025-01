Insomniacs nye studiosjef snakker gjerne om Wolverine, men kan ikke

HQ

Det har gått flere år siden vi så den korte filmatiske traileren for Marvel's Wolverine, og til tross for en ganske stor lekkasje som sprakk på internett for en stund tilbake, har vi ennå ikke sett mye om spillet. Praktisk talt ingenting fra offisielle kilder.

Dessverre endrer det seg ikke i dag, da det ser ut til at Insomniac bare vil vise oss noe når det føles klart. "Vi har kunngjort Wolverine, og vi vil gjerne snakke mer om Wolverine," sa Insomniacs nye co-studio-sjef Chad Dezern til Variety. "Men vi må være som Logan i dag, og forbli veldig stoiske til det er på tide å sprette klørne nedover veien. Selv om vi har oppdemmet spenning, må vi holde fast på den. Så det er omtrent så mye vi kan si om våre kommende prosjekter i dag."

I det samme intervjuet sier Ryan Schneider, som også er medstudiosjef, at han ønsker å se noen av Insomniacs IP-er i andre medier (ingen må fortelle ham at det allerede er noen Spider-Man-filmer). "Jeg tenker tilbake på Ratchet & Clank-filmen fra flere år siden. Og vi var tidlig ute med den. Så selvfølgelig er vi interessert i den slags. Vi elsker spesielt Ratchet & Clank," sier Schneider.

Når tror du vi får se mer til Wolverine?