Invincible kommer tilbake for sin femte sesong en gang i 2027

Prime Video og serieskaperne bak Invincible har gjort det til en vane å sette forventninger til neste sesong av Invincible etter at en sesong er avsluttet, ved å komme med en ganske tvetydig uttalelse. Det skjedde i fjor etter at sesong 3 ble avsluttet, og nå har en lignende melding blitt delt etter avslutningen av sesong 4.

Folkene bak Invincible har bekreftet at sesong 5 kommer, og at den "bør være en gang i 2027" når den debuterer på Prime Video. Utover dette vet vi at stemmeskuespillet for episodene er fullført, Thragg og Dinosaurus kommer tilbake, og at Conquest offisielt er død og begravet og ikke kommer tilbake for mer blodbad.

Selv om dette kan være spennende nyheter for noen, er mye av dette allerede bekreftet informasjon, ettersom Prime Video ga grønt lys for sesong 5 i fjor. På samme måte vil de som har lest tegneseriene være kjent med skjebnen til mange av karakterene. Forhåpentligvis betyr denne trenden at Prime Video snart vil trekke avtrekkeren på sesong 6 av showet også.