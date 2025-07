Invincible har blitt fornyet for en femte sesong

HQ

Vi forventer at den fjerde sesongen av Invincible kommer på Prime Video en gang i 2026, sannsynligvis rundt samme tidspunkt som sesong 3 hadde premiere tidligere i år. Så selv om mange av oss har februar eller begynnelsen av 2026 i kalenderen, bør vi kanskje også gjøre det samme for 2027.

Vi sier dette fordi Prime Video offisielt har gitt grønt lys for den femte sesongen av Invincible. Det er ikke knyttet noe utgivelsesvindu eller dato til den fremtidige episoden, men forhåpentligvis skal den komme i anstendig tid og form, og vi sier dette ettersom kunngjøringen også delte at stemmeinnspillingen for sesong 5 allerede er avsluttet, og det vil introdusere Matthew Rhys i rollebesetningen i en rolle som ikke er avslørt, men som først vil ta form i den kommende fjerde sesongen.

Gleder du deg til mer Invincible? Ifølge serieskaper Robert Kirkman vil en femte sesong presse oss langt forbi det totale antallet sesonger som er nødvendig for å fullføre adaptasjonen.. .