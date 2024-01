Invincible sesong 2 del 2 har premiere på Prime Video i mars

HQ

Da Amazon annonserte at den andre sesongen av Invincible ville bli delt i to deler fikk vi vite at den andre skulle komme "tidlig i 2024". De kommer til å holde ord.

Den korte teasertraileren nedenfor bekrefter at den første episoden av den andre delen av Invincible sesong 2 får premiere på Prime Video 14. mars. Det betyr at vi må vente litt mer enn fire måneder mellom første og andre del av den knallgode serien, men den gode nyheten er at Robert Kirkman og gjengen gjentar at vi ikke trenger å vente lenge på sesong 3.