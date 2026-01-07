IO Interactive avslører PC-spesifikasjonene for 007 First Light

HQ

På slutten av 2025 hadde IO Interactive noen dårlige nyheter å dele i form av en forsinkelse av 007 First Light, en liten endring i spillets lanseringsdato som har presset den fra mars til mai. Selv om det bare er en mindre forsinkelse i den store tingenes ordning, betyr det en lengre ventetid før lansering, men heldigvis kan du i det minste bruke den tiden til å få PC-en din i kampform hvis du har tenkt å spille på plattformen.

Vi sier dette fordi nå har PC-spesifikasjonene for spillet blitt avslørt, noe som betyr at vi vet nøyaktig hvilken maskinvare PC-en din trenger å ha hvis du vil kjøre spillet. Så langt har IOI bare delt spesifikasjonene for minimums- og anbefalte krav, men den gode nyheten er at begge virker ganske rimelige. Sjekk ut de fullstendige spesifikasjonene nedenfor.

Minimumskrav:



Ytelsesmål: 1080p ved 30 FPS



Prosessor: Intel Core i5 9500K, AMD Ryzen 5 3500



Grafikkort: Nvidia GTX 1660, AMD RX 5700, tilsvarende Intel Discrete GPU



RAM: 16 GB



Video-RAM: 8 GB



Lagring: Minimum 80 GB



Operativsystem: Windows 10/11, 64-biters



Anbefalte krav:



Ytelsesmål: 1080p ved 60 FPS



Prosessor: Intel Core i5 13500, AMD Ryzen 5 7600



Grafikkort: Nvidia RTX 3060 Ti, AMD RX 6700 XT, tilsvarende Intel Discrete GPU



RAM: 32 GB



Video-RAM: 12 GB



Lagring: Minimum 80 GB



Operativsystem: Windows 10/11, 64-biters



Kan PC-en din håndtere 007 First Light?