IO Interactive kunngjør planer om å utvikle og finansiere på egen hånd Project Fantasy

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Da det ble kjent at IO Interactive hadde mistet sin utgivelses- og finansieringspartner for den kommende tittelen Project Fantasy – som ble bekreftet å være Xbox i forkant av deres omfattende «reset»-initiativ – begynte mange å lure på hvordan den danske utvikleren ville gå frem for å få tittelen i mål.

Nå har IOI i et nytt innlegg på sosiale medier kunngjort at de planlegger å finansiere « Project Fantasy » på egen hånd og fortsette å fullføre utviklingen uten støtte fra en partner. Dette vil skje «sammen med våre andre prosjekter», en beslutning som vil føre til en rekke andre enorme endringer i utviklerbedriften som helhet.

IOI har besluttet å fokusere på «suksessen til våre viktigste interne kjernetitler i stedet for eksterne prosjekter og potensielle mobilspillavledninger», og i tillegg til dette vil det danske selskapet legge ned studioet sitt i Istanbul og si opp de ansatte som jobbet på kontoret.

Utvikleren legger til: «Vårt umiddelbare fokus er å støtte de berørte så godt vi kan gjennom denne perioden. Hvis du kjenner til muligheter i ditt nettverk, vil vi være oppriktig takknemlige for all støtte du kan gi til de talentfulle medarbeiderne i IOI som kanskje er på jakt etter nye muligheter.»

De avslutter med å hevde at denne nedbemanningsrunden og beslutningen om å stenge studioet er «nødvendige beslutninger for å sikre IO Interactives langsiktige fremtid som en av de svært få fullstendig uavhengige AAA-utviklerne og -utgiverne, samt for å gi Project Fantasy det best mulige grunnlaget for å lykkes med vår egen lidenskap og retning.»

I henhold til Project Fantasy kan dere forvente «et spill, en verden og en IP som vi er fullt og helt dedikert til, og vi gleder oss til å dele denne lidenskapen med dere.»