Xbox trekker seg fra IO Interactives Project Fantasy

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Det har gått mer enn seks år siden vi først hørte om at Xbox Game Studios skulle samarbeide med utviklerne av Hitman og 007 First Light hos IO Interactive, så det er forståelig hvis du ikke husker det. Spesielt fordi vi ikke har fått en eneste bit av nevneverdig informasjon om Project Fantasy etter den offisielle avsløringen i 2023. Derfor bør ikke dagens kunngjøring komme som noen overraskelse.

IO Interactive avslører at Xbox Game Studios har avsluttet samarbeidet med det danske studioet for Project Fantasy. Kunngjøringen bekrefter i praksis at dette vil føre til nedbemanninger i nær fremtid, men det er også noen gode nyheter.

Vi får vite at dette ikke betyr at Project Fantasy blir kansellert. Faktisk sier de dette er "et spill, en verden og en IP som vi elsker og fortsatt er 100 % engasjert i, både nå og i fremtiden. Dette fantastiske universet vil se dagens lys." Betyr dette at IO allerede har en ny partner som banker på døra, eller er det bare at de prøver å være positive?

De av dere som følger spillbransjen tett fryktet sannsynligvis at noe slikt ville skje, ettersom Xbox forventes å gjennomføre tusenvis av oppsigelser og legge ned flere studioer i løpet av de kommende ukene og månedene. Færre partnerskap vil også være en del av disse kostnadsbesparende tiltakene.