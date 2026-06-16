Irans landslagstrener hevder at de er det mest undertrykte laget i VM-historien

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Iran debuterte endelig i VM i Los Angeles, en kamp som forløp uten uhell etter måneder med usikkerhet rundt Irans deltakelse i fotballturneringen i USA, mens krigen har pågått siden 28. februar og potensielt kan avsluttes denne fredagen, 19. juni, dersom fredsavtalen som er kunngjort mellom Washington og Teheran blir respektert.

Kampen endte opp med å bli en av de mest spennende så langt, og endte 2-2, der New Zealand tok en tidlig ledelse, men Iran utlignet, noe som åpnet for overraskelser (den andre kampen i gruppe G mellom Belgia og Egypt endte også uavgjort).

Irans trener Amir Ghalenoei fordømte på pressekonferansen behandlingen laget fikk ved innreise i landet, og kalte det en «logistisk katastrofe». «Jeg vil si at det iranske landslaget kanskje er det mest undertrykte laget i den internasjonale fotballens historie. Forbundspresidenten er ikke her. Lagdirektøren er ikke her. Lagets interne direktør er ikke her. Media er ikke her», sa Ghalenoei (via RCM Sport), med henvisning til presidenten i det iranske fotballforbundet, Mehdi Taj, direktør Mehdi Kharati, generalsekretæren i forbundet, Hedayat Mombini og mediedirektør Mohsen Motamedkia, som alle ble nektet visum av USA.

«Måten vi ble behandlet på, både ved vår sene ankomst og før og etter kampen, gjør at jeg tror situasjonen blir mer komplisert for hver dag som går».

Politisk protest på stadion mot det iranske regimet

De iranske spillerne møter større vanskeligheter enn de fleste andre lag. RMC Sport rapporterte også at to spillere på laget, inkludert kapteinen Mehdi Taremi, ble utsatt for skjerpede sikkerhetskontroller på flyplassen i Los Angeles da de skulle fly tilbake til hovedkvarteret i Mexico samme dag som kampen, og mens resten av spillerne var om bord i flyet, var de fortsatt i sikkerhetskontrollen, noe som førte til en forsinkelse av flyet.

Kampen var også en anledning for det store iranske samfunnet i Los Angeles (noen ganger kalt «Tehrangeles») til å protestere mot regimet, og mange viftet med flagg med en løve som bærer et sverd – flagg fra tiden før den islamske revolusjonen i 1979, som innledet khomeinismen. Alle Irans supportere på stadion var innvandrere eller barn av innvandrere, da ingen iranere hadde lov til å reise til USA.

Før kampen truet den iranske idrettsministeren, Ahmed Donyamali, med å avlyse resten av kampene dersom det skulle forekomme rop eller politiske demonstrasjoner på tribunen, men til tross for flaggene forløp kampen uten uhell.