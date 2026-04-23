Iranske og italienske politikere reagerer på "skammelig" og "fornærmende" forslag om fotball-VM

Det svært kontroversielle forslaget fra den italienske utsendingen i Det hvite hus om at Italia skal overta Irans plass i fotball-VM neste sommer, har blitt avvist av både Iran og Italia. Den iranske ambassaden sa at en slik idé "viser USAs moralske bankerott":

"Italia har tjent sin storhet i fotball på banen, ikke takket være politiske privilegier. Forsøket på å ekskludere Iran fra verdensmesterskapet avslører bare den 'moralske konkursen' til USA, som til og med er redd for tilstedeværelsen av elleve unge iranere på banen", sa den iranske ambassaden på X, via BBC.

På den andre siden avviste også italienske politikere ideen, og presidenten for den italienske olympiske komité, Luciano Buonfiglio, sa at han ville føle seg "fornærmet" av den, og "for å komme til VM må man gjøre seg fortjent til det".

Italias økonomiminister Giancarlo Giorgetti sa også at ideen var "skammelig", mens sportsminister Andrea Abodi sa til La Press: "For det første er det ikke mulig, for det andre er det ikke passende... Man kvalifiserer seg på banen." Abodi påpeker også at dette kun var et forsøk på å redusere spenningen mellom USA og Italia etter at Trump og Giorgia Meloni var uenige om Trumps feide med pave Leo XIV.