Pave Leo midt i feide med Trump: "Verden herjes av en håndfull tyranner"

Foran 20 000 mennesker på flyplassen i Bamenda kom pave Leo XIV med det som kan være hans skarpeste irettesettelse i sin unge pavetid, og fordømte "krigens mestere" som bruker milliarder på ødeleggelser mens de etterlater verdens mest sårbare uten ressurser til å bygge opp igjen.

"De lukker øynene for at milliarder av dollar brukes på drap og ødeleggelser", sa Leo til forsamlingen i Kameruns største engelskspråklige by, "mens ressursene som trengs til helbredelse, utdanning og gjenoppbygging ikke finnes noe sted." Så la han til: "Ve dem som manipulerer religionen og selve Guds navn for sin egen militære, økonomiske og politiske vinning."

Uttalelsene (uten å nevne navn) falt midt i en eskalerende feide mellom Leo og Trump. President Trump har rettet flere angrep mot paven på Truth Social siden starten av Leos 11 dager lange Afrika-turné, og har kalt ham "svak i kriminalitetsspørsmål og forferdelig i utenrikspolitikken". På onsdag la Trump ut et AI-generert bilde som Jesus.

Leo, som har fremstått som en av de mest høylytte kritikerne av den amerikansk-israelske krigen mot Iran, sa til journalister tidligere denne uken at han ikke ville slutte å ytre seg. "Jeg fortsetter å tale sterkt mot krig", sa han på flyet til Algerie, "og søker å fremme fred, dialog og multilateralisme."

Den amerikanske katolske bispekonferansen gikk onsdag i rette med visepresident JD Vances påstand om at pave Leo hadde gitt en feilaktig fremstilling av Kirkens tradisjon for "rettferdig krig". Biskopene sa at det var Vance som hadde misforstått: "Et konstant prinsipp i denne tusenårige tradisjonen er at en nasjon bare legitimt kan gripe til sverdet i selvforsvar når alle fredsbestrebelser har mislykkes."

Leos besøk i Bamenda hadde også lokal betydning. Regionen har siden 2017 vært preget av en ulmende konflikt mellom regjeringsstyrker og engelskspråklige separatister, som har etterlatt seg mer enn 6500 døde. En separatistallianse erklærte en tre dager lang våpenhvile i forbindelse med pavebesøket. Leo hørte vitnesbyrd fra en nonne som hadde blitt kidnappet og holdt som gissel i november i fjor, og fra en imam hvis moské ble angrepet av væpnede menn under bønnen.

Erkebiskopen av Canterbury, Sarah Mullally, uttrykte torsdag solidaritet og sa at hun sto sammen med Leo i hans "modige oppfordring til et fredens rike". Paven fortsetter sin Afrika-turné, som også inkluderer stopp i Algerie, Sør-Sudan og Den demokratiske republikken Kongo.