Iron Harvest er et sjeldent tilfelle hvor vi ser et dataspill vokse frem i skyggen av et kjent brettspill, og ikke motsatt. De tyske utviklerne i King Art viste oss nylig sitt enhets-baserte sanntidsstrategispill. Her avslørte de dampende dieselpunk-krigføring i en alternativ historie sett gjennom øynene til kunstneren Jakub Rozalski, hvis kunst også har inspirert brettspillsensasjonen Scythe, som er satt til samme univers (skjønt ikke direkte koblet til dette spillet).

Vi fikk spille de første fem oppdragene av Polania-kampanjen, som er en temmelig stor del av spillet med tanke på at totalen ligger på 21 historiefokuserte scenarier. Man har fraksjonskampanjer i den siste delen av spillet, men vi begynte med opplæringsdelen hvor vi lærer den unge jenta Anna Kos å kjenne idet hun vokser i rollen som en sann krigshelt. Vi blir med henne på hennes første jakt og følger historien om hvordan hun blir venn med en bjørn mens broren Janek drar ut i krigen. Mange år senere må vi forsvare landsbyen og hjemlandet mot de innkommende Rusviet-styrkene. Snart blir det tydelig at dette scenariet byr på mer enn bare kjedelig patriotisme i en fancy fantasyverden, for her blir vi vitne til at noen beseirer en gigantisk mech med ett eneste knyttneveslag.

Store roboter dominerer Iron Harvests slagmark, og deres nærvær slutter aldri å være imponerende. Vi erobret fiendens posisjoner nær en togstasjon sammen med Anna og noen få frihetsforkjempere i det tredje oppdraget, og mens vi holdt på fikk vi lov til å styre en av disse maskinene for første gang. Hvis du zoomer inn når actionnivået øker (noe som er enkelt takket være det frie kamerasystemet) kan man se hvordan de overbevisende animasjonene og det høye detaljnivået bringer disse mekaniske kjempene til live på troverdig vis. En av kjempene er rask til å spurte, og kommer utstyrt med en strømpistol som gjør massiv skade på avstand. Denne klassen kan lett slå ut fiendens posisjoner på avstand, og fordi den er såpass lett å manøvrere er det ikke lett for motstanderens soldater å flanke den (mechs tar ekstra skade på baksiden).

Spillmekanikken i Iron Harvest er basert på et system tilsvarende det man har i Company of Heroes, og gir oss tilgang på noen få enheter som blir sterkere etter hvert som spillet utvikler seg. Med økende kamperfaring blir ferske rekrutter sakte men sikkert gjort om til hardbarkede drapsmaskiner, og dette er grunnen til at man må kjempe for at enhetene ikke blir utradert i kamp. La oss si at et lag med "gunners" består av fem soldater. Så lenge én av dem overlever, kan den samlede erfaringen deres bli overført til ferske forsterkninger slik at nye rekrutter ikke påvirker enhetens effektivitet på noen måte. Men siden enhetsregenerering bare er mulig i basen eller ved å finne forsyninger på slagmarken, må du være ekstremt forsiktig i kamp slik at du ikke mister kamperfaringen din.

Derfor er det så viktig at troppene våre søker ly når det er mulig. Forskansede tilfluktsrom eller forlatte hus er fantastiske hjemmesteder, men uheldigvis blir de lett ødelagt av fiendens mech (hvis de er av en viss størrelse kan de tydeligvis bare løpe gjennom vegger ...). I de fleste tilfeller vil sandsekker eller en trestamme gjøre nytten. Enhetene våre skulle egentlig ta dekke automatisk, skjønt AI-en trenger å forstå disse mulighetene ut ifra konteksten. Ettersom motstanderne ofte har forskanset seg de også, er man nødt til å flanke og dolke dem i ryggen for å få overtaket i kampen. Det er også muligheter for å overfalle fienden på slagmarken og overraske troppene fra skjulte posisjoner.

Det er også interessant at verken utstyret (og derav også soldatklassene) ikke er statiske og kan forandres på. Hvis man finner andre våpen på fronten, for eksempel etter å ha drept en fiende, kan troppene plukke dem opp. Ved for eksempel å bruke granater som man plukker opp underveis kan man tvinge fiender ut av skyttergravene og ødelegge dem fullstendig. Hvordan man håndterer dekningssituasjonen på slagmarken spiller en stor rolle i senere kamper, hvor større hærer med støtte fra mechs og kanoner barker sammen.

Iron Harvest vil også støtte elementær basebyggingsmekanikker. Ingeniørklassen hjelper til med å reparere roboter og er også ansvarlige for å bygge forsvarssystemer og fasiliteter for å produsere nye enheter. Troppene samler de nødvendige ressursene fra forsyningskasser rundt omkring eller ved å fikse produksjonsbygninger. I tillegg kan man lete etter viktige råmaterialer i restene av fiendens utbrente mechs, noe som fort kan utgjøre en særlig stor forskjell i flerspillerdelen og trefningsmodusen. [Base racing] utgjør en stor del av Iron Harvest-opplevelsen, men til syvende og sist havner dette likevel i baksetet i møte med de svært taktiske kampsituasjonene som vi måtte kjempe oss gjennom i sanntid.

Selv om det er mange positive ting å melde, merket vi noen vesentlige problemer med betaversjonen når det gjaldt å sette opp eller oppgradere hovedbasen. For eksempel er det for øyeblikket vanskelig å bygge en sandsekkrekke på kanten av en skrent for å få fullt utbytte av høydeforskjellen. Det er likevel langt mer bekymringsverdig at soldatene tilsynelatende liker å plassere seg i skuddlinjen etter først å ha misforstått det enkle prinsippet som heter å søke dekning. Andre ganger er det vanskelig å bevege seg over kartet med flere enheter samtidig, ettersom AI-ens kalkulering av veien enhetene skal ta ikke alltid er særlig presis. Nå er dette selvfølgelig ikke unormalt såpass tidlig i utviklingsfasen, men King Art har også en uheldig historie med bugs i spillene sine.

Likevel ser det ut til at studioet har utnyttet lisensen til det fulle. I ett oppdrag måtte vi holde stand mot en ankommende fiende som sendte inn tre bølger med angripere. Kampen var ikke for vanskelig, men selve trefningen bød på noen fantastiske scener. Det ser absolutt nydelig ut når de store robotene i alle fasonger og varianter tramper over de gylne kornåkrene for å slå lag med sine lagkamerater. Ansiktene kunne absolutt trengt en større finpuss, særlig hvis man ser nøye etter under filmsekvensene, men dieselpunk-settingen er en fantastisk match for et krigsspill som dette.

Hvis du fra før av setter pris på Scythe eller Jacub Rozalskis kunst, bør du definitivt se frem til Iron Harvest. Vi tror det er et solid spill under utvikling her, og det ser like nydelig ut som man kunne forvente av kildematerialet. Hvis utviklerne kan finpusse kjerneopplevelsen og kvitte seg med de diverse lytene vi opplevde under testfasen, har RTS-fansen noe å se frem til her.