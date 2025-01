It Takes Two-skaperen viser frem det kommende Split Fiction i ny trailer

HQ

Den 6. mars er det endelig tid for å begi seg ut på et nytt eventyr med Josef Fares' studio Hazelight, som leverer Split Fiction. Denne gangen er romcom-oppsettet byttet ut med en blandet grill bestående av like deler fantasy- og scifi-ingredienser, og resultatet ser faktisk veldig bra ut.

I dag har vi som lovet fått en titt på en ny trailer, som du som vanlig finner nedenfor, og denne er spekket med gameplay. Vi får se spillets mange merkelige hendelser som bare kan løses gjennom svært originalt samarbeid, noe som er akkurat det vi elsket med It Takes Two.

