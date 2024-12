Italia blir vertskap for Davis Cup Final 8 frem til 2027

HQ

Italia er verdens tennishovedstad akkurat nå, med to strake seire for herrelaget i Davis Cup (verdenscupen i tennis) og en nylig seier for damelaget i Billie Jean King Cup. Det er passende at Italia skal være vertskap for Davis Cup Final 8 de neste tre årene - selv om resultatene ikke har noe med denne avgjørelsen å gjøre.

Davis Cup Final 8, som finner sted i november hvert år, er den siste fasen av Davis Cup-finalene (som også inkluderer semifinalene som vanligvis finner sted i september), og er vertskap for de åtte beste tennislagene i verden i løpet av en intens uke.

De tre siste utgavene fant sted i den solfylte byen Malaga i Spania, og trakk 65 000 tilskuere (mange dro skuffet hjem etter at Rafa Nadal falt den første dagen og trakk seg).

Første runde av Davis Cup-kvalifiseringen starter i januar

The Real Federación Española de Tenis gir stafettpinnen videre til det italienske tennisforbundet som arrangør av det sportslige arrangementet sammen med ITF, fra 2025 til 2027.

Den første runden av Davis Cup-kvalifiseringen finner sted fra 31. januar til 1. februar. Noen av de mest spennende oppgjørene er Frankrike mot Brasil, Djokovics Serbia mot Holger Runes Danmark eller Alcaraz' Spania mot Sveits.