Jack Quaids sexrobot går amok i en drapsorgie i Companion

Så sent som i går rapporterte vi om skrekkfilmen Heart Eyes, en film som vil snu det tradisjonelle romantiske elementet på Valentinsdagen på hodet. Nå har vi et annet lignende prosjekt å trekke frem, når Jack Quaid fra The Boys og Sophie Thatcher fra Yellowjackets snart dukker opp i en kjærlighetshistorie som ikke ligner noen annen.

Filmen heter Companion, og Quaid spiller hovedrollen som en mann som har bestemt seg for å bryte ut av fengselet til sin avanserte sexrobot, spilt av Thatcher, som på nesten M3GAN-aktig vis har fått en viss samvittighet og begynt å drepe folk hun støter på brutalt og rått.

Filmen kommer fra skaperne av Barbarian og er skrevet og regissert av Drew Hancock, mens rollebesetningen er forsterket av Lukas Gaga, Megan Suri, Harvey Guillen og Rupert Friend. Companion er planlagt å begynne sin kinodrift fra 31. januar, og med dette i tankene kan du se traileren for filmen nedenfor, for å se om den bør være på din seerliste.