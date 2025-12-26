Jake Paul avslører hva han vil gjøre under rekonvalesensen etter kjevebruddet og forklarer det kontroversielle "tunge"-øyeblikket

HQ

Nesten en uke etter nederlaget i ringen mot Anthony Joshua, forklarer YouTuberen og bokseren Jake Paul hvordan han kommer seg etter kampen, som etterlot ham med en brukket kjeve etter et ødeleggende slag fra tungvekteren, som påførte ham hans første KO-nederlag i hans fortsatt korte boksekarriere.

"Jeg skal ta litt fri for å støtte Jutta i OL", avslørte Jake til broren Logan Paul i podcasten sinImpaulsive. Jake Paul er forlovet med den nederlandske skøyteløperen Jutta Leerdam, som snart reiser til Italia for å delta i de olympiske vinterlekene, som arrangeres mellom 6. og 22. februar.

Podkastepisoden ble utgitt på tirsdag, men ble faktisk spilt inn bare én dag etter kampen, og det er derfor Paul fortsatt har problemer med å snakke, og på et tidspunkt må han stoppe på grunn av smerter. Paul måtte opereres, og fikk satt inn to titanplater med skruer i kjeven, og noen tenner ble fjernet.

Han sa imidlertid at han fortsatt likte kampen, og at "det ikke engang føles som en jobb", og forklarte et kontroversielt øyeblikk der han stakk tungen ut mot Joshua midt i kampen, noe noen fans mener var et signal til rivalen, midt i ryktene om en iscenesatt kamp, men han hevder at det bare var "for moro skyld". "Uansett om jeg vinner, taper eller spiller uavgjort, har denne sporten gjort så mye for meg."