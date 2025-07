Jannik Sinner forsoner seg med treneren han fikk sparken fra etter dopingsaken

HQ

Jannik Sinner, som kom tilbake fra sin tre måneder lange utestengelse med seier i Wimbledon og finaleplass i Roland Garros, har gjenforent seg med sin trener Umberto Ferrara, som fikk sparken etter Clostebol-saken. Ferrara sa da at det ville skade omdømmet hans.

Men nå som verdenseneren har betalt prisen (noen hevder at det er for lite), har han ansatt Ferrara som trener igjen. Sinner testet positivt på Clostebol da fysioterapeuten Giacomo Naldi, under Ferraras oppsyn, brukte en spray på hendene hans som inneholdt et forbudt stoff, som senere kom inn i kroppen til Sinner uten at han visste det.

"Umberto har spilt en viktig rolle i Janniks utvikling så langt, og hans retur gjenspeiler et fornyet fokus på kontinuitet og prestasjoner på høyeste nivå", sier Sinner-teamet i en uttalelse. "Avgjørelsen er tatt i samråd med Janniks lederteam som en del av de pågående forberedelsene til kommende turneringer, inkludert Cincinnati Open og US Open."