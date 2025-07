Nick Kyrgios stiller spørsmål ved Jannik Sinners seier, og setter en stjerne ved seieren, med tanke på dopingdommen

HQ

Nick Kyrgios har vært en av spillerne som har vært mest kritisk til Jannik Sinner og hans dopingsak: Italieneren, som er verdensener og nylig Wimbledon-mester, testet positivt i Clostebol under Indian Wells Masters 1000 i fjor, og ble utestengt i tre måneder, uten å gå glipp av en eneste stor turnering.

"Trist dag for tennissporten. Rettferdighet i tennis finnes ikke", sa Kyrgios tilbake i februar, og sa at "Sinner's team har gjort alt som står i deres makt for å bare gå videre og ta en 3 måneders utestengelse, ingen titler tapt, ingen premiepenger tapt".

Denne gangen, uten å utdype mye, la den australske spilleren ganske enkelt ut en stjerne på X (Twitter).

Alle forsto hva han mente: Han stilte spørsmål ved at Siners seier ikke er fortjent, ettersom Sinner burde ha fått en større straff. Selv om ingen betviler at Sinner spilte Wimbledon rent, mener mange tennisspillere, ikke bare Kyrgios, at Sinner burde ha fått en lengre utestengelse og i stedet fått en gunstig behandling på grunn av sin status eller økonomiske ressurser til å betale et juridisk team, ettersom han bare sonet en tre måneders utestengelse, avtalt mellom spilleren og World Anti Doping Agency, beleilig mellom Grand Slams, slik at han ikke ville miste mange poeng på rankingen.

I innlegget hans stiller noen seg på Kyrgios' side og håner Sinner som "Doper". Andre har imidlertid reagert og sammenlignet Sinners tilstander med Kyrgios', og en av dem argumenterer for at stjernen betyr at den eneste Grand Slam-finalen han fikk, Wimbledon 2022, var fordi Nadal ga walkover i semifinalen.