Jannik Sinner forsvarer Australian Open-tittelen: første italiener til å vinne tre Grand Slams

Jannik Sinner forblir verdens nummer én etter å ha slått Alexander Zverev i Australian Open-finalen i tre strake sett, 6-3 7-6(4) 6-3. I en alder av 23 år har han allerede vunnet alle de tre Grand Slam-finalene han har spilt (Aus Open 2024 og US Open 2024), mer enn noen annen italiener noensinne. Og det er sikkert at det kommer til å bli mye mer.

Til tross for at Zverev gjorde sitt beste, var Sinner overlegen på alle måter, og han hadde ikke en eneste breakball, noe som gjør at han nå har 21 seire på rad, inkludert 14 strake seire i Grand Slam-turneringer. Han er den første til å forsvare sin første majortittel siden Nadal i Roland Garros i 2005 og 2006.

Den 27 år gamle "Sasha" Zverev har ennå ikke vunnet noen Grand Slam-turnering, til tross for tre andreplasser, i US Open 2020, Roland Garros 2024 og denne finalen i Melbourne. Den tyske spilleren var synlig opprørt, gråt under seremonien og hørte til og med buing da han skulle snakke til publikum. "Du er bare for god, det er ingen som fortjener tittelen mer". "Jeg er bare ikke god nok" sa Zverev, og fikk applaus fra publikum.

I sin tale henvendte Sinner seg først til sin rival. "Fortsett å tro på deg selv, for vi vet alle hvor sterk du er, ikke bare som spiller, men også som person", og sa at de alle ønsker at han kan løfte en tittel i fremtiden. Med denne finalen vil Zverev befeste sin rangering som nummer to i verden i hvert fall i noen måneder til, men de fleste ekspertene tror vi er på vei inn i en ny æra: Sinner og Alcaraz kommer til å dominere tennisscenen i mange år fremover, uten at noen kommer i nærheten.

Lørdag endte finalen i damesingle med en overraskelse: Madison Keys slo tittelforsvarer Aryna Sabalenka og hoppet fra 19. til 7. plass i verden.