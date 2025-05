Jannik Sinner har "veldig, veldig lave forventninger" til sin tennisretur i Roma

HQ

Denne uken er Jannik Sinner tilbake på tennisbanen, på hjemmebane i Roma, Internazionali BNL d'Italia. Han har vært savnet av italienske tennisfans, men Sinner vet at det ikke er realistisk å ha høye forventninger etter å ikke ha spilt på tre måneder (på grunn av utestengelsen fra Verdens antidopingbyrå), og han har sagt at forventningene hans er "veldig, veldig lave".

"Det er en turnering med veldig, veldig lave forventninger generelt for meg, også resultatmessig. Det som mangler er den komplette tilbakemeldingen på hvor nivået mitt er. Det kommer til å komme sakte med tiden jeg spiller, etter den første runden kommer jeg til å ha et godt bilde av meg selv, hvor jeg er, sa han til pressen mandag.

Sinner spilte sist i Australian Open-finalen, hvor han slo Zverev. Utestengelsen hans ble avsluttet 4. mai, men han fikk lov til å begynne å trene igjen 13. april, så lenge han ikke spilte med noen andre profesjonelle tennisspillere.

Sinner forklarer at han under treningen kunne føle at det var lenge siden han hadde spilt. "Kroppen må fortsatt tilpasse seg tidene, blemmene i hendene kommer igjen fordi du ikke er vant til det lenger." Hovedmålet hans er Paris, og i Roma er han "ikke for å slå alle, men for å utfordre meg selv".