Jason Schreier: Sony "trekker seg unna å legge ut sine eksklusive konsollgreier på PC"

HQ

I årevis har vi beveget oss mot mer flerspiller og større åpenhet mellom formater, med nesten alt som kommer til PC og noen ganger til og med konkurrerende plattformer. Men kanskje pendelen er i ferd med å svinge litt tilbake.

I helgen rapporterte vi at den nye Xbox-sjefen Asha Sharma svarte "Hear you" til fans som ba om eksklusive Xbox-titler, og nå sier journalisten Jason Schreier i Triple Click Podcast (via Resetera) at selv om han tror Sonys flerspillertitler vil bli utgitt på flere formater i fremtiden, er det ikke sikkert at enspillertitler vil bli det. Han mener at Sony for øyeblikket "trekker seg unna å legge ut sine eksklusive konsolltitler som tradisjonelle enspillertitler på PC."

Derfor, hevder han, bør ikke PC-spillere ta det for gitt at de vil få spille Marvel's Wolverine. Han skrev senere en presisering på Resetera om at dette er "ikke spekulasjoner" fra hans side, og at vi vil høre mer i fremtiden.

Hva tror du, har trenden begynt å snu, og vil eksklusive titler bli en greie igjen?