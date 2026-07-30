Jay Baruchel og « Kevin Durand blir med i rollebesetningen til den femte sesongen av «Reacher

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Reacher -serien på Prime Video fungerer ikke som mange tradisjonelle serier, da den ikke har en fast rollebesetning som går igjen fra sesong til sesong. Det er noen kjente ansikter som slutter seg til Alan Ritchsons titelrolle som «man-mountain», blant annet Maria Stens Neagley (som snart skal få sin egen spin-off-serie), men vanligvis introduserer hver nye sesong av « Reacher en ny gruppe karakterer og skuespillere.

Derfor vil rollebesetningen i sesong 5 nok en gang by på en rekke nye ansikter. Etter sesong 4, som har premiere på Prime Video om et par uker og hvor produksjonen snart skal settes i gang, er det nå avslørt fire nye skuespillere for sesong 5, med noen kjente navn blant dem.

Vi vet ikke hvem hver enkelt skuespiller skal spille i sesong 5, men vi vet at Amanda Ip, Jay Baruchel, Ciara Bravo og Kevin Durand alle vil være med når denne omgangen med episoder kommer enten senere i 2027 eller i 2028.

Ser du fortsatt på « Reacher?