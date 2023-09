Jean-Claud Van Damme vist frem i Mortal Kombat 1-trailer

HQ

Det har gått flere måneder siden Netherrealm Studios bekreftet at Jean-Claude Van Damme vil dukke opp i Mortal Kombat 1 som et Johnny Cage-skin for de som kjøper Premium Edition, men studioet har knapt vist ham i aksjon. Faktisk fikk vi først se skinnet i aksjon i gårsdagens Hot Ones-episode, og det var bare et par sekunder. Heldigvis var det bare en appetittvekker

Dagens Mortal Kombat 1-trailer handler om Jean-Claud Van Dammes Johnny Cage, og Ed Boon tullet ikke da han fortalte David at belgieren er langt mer enn en stemme i spillet. Vi får til og med se hva som skjer hvis du får ham til å slåss mot den opprinnelige Cage ... vroom vroom.