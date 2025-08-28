Jennifer Lawrence mottar Donostia-prisen på filmfestivalen i San Sebastian

HQ

Det har nettopp blitt kunngjort at Jennifer Lawrence vil bli hedret med San Sebastian Film Festival 2025s høyeste utmerkelse, som kulminerer i en galla og en spesialvisning av hennes nyeste film (Die, My love), en Cannes-favoritt med henne og Robert Pattinson.

Lawrence er kjent for en rekke anerkjente skuespillerprestasjoner og sin økende innflytelse som produsent, og hun fortsetter å sette spor etter seg både foran og bak kamera. Filmen hennes blir en del av en rekke bidrag, inkludert verk fra anerkjente regissører og nye talenter.

Edward Bergers Ballad of a Small Player, med Colin Farrell i hovedrollen, er blant de siste tilskuddene på plakaten. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig sjekke ut den komplette guiden til den 73. utgaven av San Sebastian Film Festival via følgende lenke.