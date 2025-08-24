San Sebastián filmfestival 2025: Komplett guide til den 73. utgaven

HQ

San Sebastián internasjonale filmfestival (Festival Internacional de Cine de San Sebastián, eller Zinemaldia på baskisk) vender tilbake i 2025 med sin 73. utgave, og befester sin posisjon som Spanias mest prestisjefylte filmbegivenhet og en av Europas viktigste kulturelle sammenkomster. Fra 19. til 27. september blir byen Donostia et globalt utstillingsvindu for film, og filmskapere, skuespillere, kritikere og filminteresserte kommer til den baskiske kysten.

Datoer og visningssteder

Når: 19. - 27. september 2025.

Hvor: San Sebastián (Donostia), Gipuzkoa, Spania.

Kursaal Congress Centre and Auditorium fungerer som hovedknutepunkt, med den ikoniske røde løperen som rulles ut hver kveld når det er premiere. Andre visninger finner sted over hele byen på steder som :

Victoria Eugenia Theatre.



Cines Príncipe.



Tabakalera internasjonale senter for samtidskultur.



Velódromo Anoeta, en unik gigantkino som er vertskap for populære filmvisninger.



Hotel María Cristina er fortsatt festivalens sosiale episenter, som huser internasjonale stjerner og er vertskap for de fleste presseintervjuene.



Kursaal kongressenter og auditorium // Shutterstock

Festivalplakat: En hyllest til Marisa Paredes

Den offisielle plakaten for 2025-utgaven er en hyllest til Marisa Paredes, den anerkjente spanske skuespilleren som gikk bort i desember 2024. Paredes var en hyppig gjest og mangeårig venn av festivalen siden hennes første opptreden i 1977, og er udødeliggjort som det symbolske ansiktet til årets utgave.

Festivalplakat: Marisa Paredes // San Sebastián Film Festival 2025

De viktigste prisene

Filmfestivalen i San Sebastián deler ut en lang rekke priser, hvorav de viktigste er :





Det gylne skallet (Concha de Oro): Beste film.



Sølvskjell (Conchas de Plata): Beste regissør, beste skuespiller, beste skuespillerinne.



Juryens pris: Beste manus og beste foto.



Publikumsprisen: Beste europeiske film stemt frem av festivalpublikummet.



Ungdomsprisen: Valgt av unge jurymedlemmer.



Donostia Award: Anerkjennelse for livslang innsats.



2025 Donostia-prisen

Årets Donostia Award går til Esther García, en av Spanias mest innflytelsesrike produsenter, mest kjent for sitt flere tiår lange samarbeid med Pedro Almodóvar på El Deseo.

Donostia-prisen: Esther García // San Sebastian Film Festival 2025

Offisielt utvalg 2025: Filmer i konkurranse

Festivalens hjerte er det offisielle utvalget, der internasjonale auteurer og spanske filmskapere konkurrerer om Gullskallet. Her er de viktigste titlene som konkurrerer :



Deux pianos: Arnaud Desplechin.



Las Corrientes: Milagros Mumenthaler.



Sai: Hirase Kentaro, Seki Yutaro.



Couture: Alice Winocour.



Franz: Agnieszka Holland.



Maspalomas: Jose Mari Goenaga, Aitor Arregi.



Los Tigres: Alberto Rodríguez.



Historias del buen valle: José Luis Guerín.



Los Domingos: Alauda Ruiz de Azúa.



Balladen om en liten spiller: Edward Berger.



Somos Belén: Dolores Fonzi.



Gjerdet: Claire Denis.



Nuremberg: James Vanderbilt.



Utakknemlige vesener: Olmo Omerzu.



Jianyu Laide Mama: Xiaoyu Qin.



Six jours ce printemps-là: Joachim Lafosse.



Spansk film på festivalen

Spanske produksjoner spiller nok en gang en sentral rolle. I tillegg til konkurransefilmene vises flere etterlengtede verk i ulike seksjoner:



Karmele: Asier Altuna.



Flores para Antonio: Alba Flores.



Un fantasma en la batalla: Agustín Díaz Yanes.



Premiere på serien: Anatomía de un instante (Alberto Rodríguez), La suerte (Paco Plaza) og Zeru Ahoak (Koldo Almandoz).



Andre seksjoner inkluderer



Laget i Spania: Las delicias del jardín (Fernando Colomo).



Velódromo: Rondallas (Daniel Sánchez Arévalo).



Nye regissører: Aro Berria (Irati Gorostidi Agirretxe) og La lucha (José Alayón).



Horizontes Latinos 2025

Denne seksjonen er dedikert til latinamerikansk film, og er alltid en av de mest livlige. Viktige titler i år inkluderer :



La misteriosa mirada del flamenco: Diego Céspedes.



El mensaje: Iván Fund.



Cobre: Nicolás Pereda.



A Loose End: Daniel Hendler.



Limpia: Dominga Sotomayor.



Hiedra: Ana Cristina Barragán.



Hijo mayor: Cecilia Kang.



Cuerpo Celeste: Nayra Ilic.



Olmo: Fernando Eimbcke.



Un poeta: Simón Mesa Soto.



Nuestra Tierra: Lucrecia Martel.



Andre viktige seksjoner



Perlak: Viser prisbelønte filmer fra andre festivaler. Høydepunkt: Ciudad sin sueño av Guillermo Galoe.



Zabaltegi-Tabakalera: Festivalens mest åpne seksjon, som blander fiksjon, dokumentar og eksperimentelle verk. Høydepunkter: Schwesterherz (Sarah Miro Fischer), A Scary Movie (Sergio Oksman), El último arrebato (Marta Medina & Enrique López Lavigne).



Spesielle visninger: Skuespiller Juliette Binoche debuterer som regissør med In-I In Motion, en dansesentrert dokumentarfilm.



Spesielle priser 2025



Horizons Award: Prisen tildeles den beste filmen fra Horizontes Latinos.



Sebastiane-prisen: Gitt til den beste latinamerikanske filmen med LHBTQ+-tema.



På shortlisten: La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes), Ato Noturno (Filipe Matzembacher & Marcio Reolon), Llueve sobre Babel (Gala del Sol), Un mundo para mí (Alejandro Zuno), Los inocentes (Germán Tejada).



Prisen for nye regissører: For debut- eller andregangs spillefilmer. Høydepunkter inkluderer: Ni De Yan Jing Bi Tai Yang Ming Liang (Zhongchen Zhang), Bad Apples (Jonatan Etzler).



Zabaltegi-Tabakalera-prisen: Beste film i den eksperimentelle/uavhengige kategorien.



Avslutning og priser

På avslutningsgallaen 27. september 2025 avsløres vinnerne av Gullskallet og andre toppriser. Disse resultatene fungerer ofte som et springbrett for prisutdelingssesongen, der tidligere vinnere senere får internasjonal anerkjennelse, så følg med for ytterligere oppdateringer om hvem som tar hjem de største prisene.