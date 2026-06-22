Jeremy Clarkson gir en oppdatering om helsetilstanden sin: "Jeg er ikke bare ikke død, jeg har det helt fint"

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For noen dager siden ble verden litt sjokkert over nyheten om at Jeremy Clarkson, programlederen for Clarkson's Farm, Top Gear og The Grand Tour, hadde fått diagnosen en aggressiv form for prostatakreft. Den siste sesongen av dokumentarkomedieserien endte til og med med at Clarkson lå i en sykehusseng og antydet at han kanskje ikke ville være tilbake for flere episoder, ettersom en nylig operasjon hadde gått galt. Siden denne utviklingen har Clarkson imidlertid stått frem og avslørt at han er på bedringens vei og at prostatakreft er i remisjon.

I en video på Instagram forklarte Clarkson følgende.

"De mest observante blant dere har sikkert lagt merke til at jeg ikke er død. Og jeg er ikke bare ikke død, jeg har det helt fint. Spesielt øyenbrynene mine ser veldig glansfulle ut. Grunnen til at jeg har det bra, er at legene oppdaget prostatakreft tidlig. Og de oppdaget den tidlig fordi jeg tok en test.

Nå vet jeg at mange av dere vil si: 'Jeg vil ikke bli testet, for det betyr at noen må stikke fingeren inn i meg'. Men i dag er det bare en blodprøve. Hvis du går til legen din og de sier: 'Vel, jeg skal ikke undersøke deg fordi du ikke har noen symptomer og ikke tilhører en høyrisikogruppe'. Bare lyv. Bare lyv og si at du har symptomer. Si at du må opp 32 ganger om natten for å tisse, og at det er litt... drypping. Hør her, 10-12 000 mennesker, menn, for å være ærlig, menn, dør hvert år i Storbritannia av prostatakreft. Ikke bli en av dem, få deg testet."

Dette kommer i tråd med nyheten om at en sjette sesong av programmet har fått grønt lys og for tiden er under produksjon.