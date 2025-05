J.K. Rowling forklarer hvorfor Snape-skuespilleren Paapa Essiedu ikke får sparken fra HBO sin Harry Potter-serie

HQ

Harry Potter-skaperen J.K. Rowling har gjort det klart at hun ikke ønsker at skuespilleren Paapa Essiedu skal få sparken fra HBO-serien om Harry Potter på grunn av hans støtte til transpersoner.

Etter en dom i britisk høyesterett som slo fast at en kvinne defineres ut fra biologisk kjønn, skrev Essiedu sammen med over 400 skuespillere under på et opprop for å be den britiske underholdningsindustrien om å beskytte transpersoner. Rowling - som støttet høyesterettsdommen - er kjent for å spre det mange vil beskrive som anti-transretorikk på nettet.

Men på sine egne sosiale medier gjorde hun det klart at hun ikke bare ikke hadde makt til å sparke Essiedu, men at hun aldri ville brukt den for å få noen til å miste jobben på grunn av meningsforskjeller. "Jeg har ikke makt til å sparke en skuespiller fra serien, og jeg ville ikke brukt den hvis jeg hadde det," skrev hun. "Jeg tror ikke på å ta fra folk jobben eller levebrødet deres fordi de har en annen lovbeskyttet overbevisning enn meg."

Til tross for kontroversen som ofte sirkulerer rundt Rowling, ser det ut til at verken HBO eller skuespillerne i serien er avskrekket fra å jobbe med den kommende Harry Potter-serien. Skuespilleren John Lithgow, som skal spille Humlesnurr, så ikke noe problem med å jobbe med serien i det hele tatt.