Joan Laporta, FC Barcelonas president, kan bli møtt med disiplinærtiltak etter "skammelig" oppførsel, inkludert fornærmelser

Joan Laporta, klubbpresident i FC Barcelona, var overlykkelig da han i går fikk høre den gode nyheten om at den spanske regjeringen hadde gått med på å gi klubben en advarsel(veldig raskt) og tillate Dani Olmo og Pau Víctor å spille, til tross for at deres lisenser hadde blitt inndratt av LaLiga fordi klubben ikke overholdt de økonomiske reglene.

Overlykkelig er kanskje en litt myk måte å si det på. TV-kameraer i Saudi-Arabia, der klubben for tiden spiller den spanske supercupen, fanget presidenten i å gjøre "the flip" da han fikk vite det, for å få utløp for sin frustrasjon. Det ser uprofesjonelt ut, men det kan være forståelig: En ugunstig avgjørelse kunne ha betydd slutten for ham som Barcelonas president, tvunget til å gå av.

Det verste kom imidlertid senere, på balkongen på stadion, hvor det ble rapportert at presidenten kalte andre medlemmer av RFEF (det spanske kongelige fotballforbundet) som var til stede på stadion for "skamløse" og "feiginger". Noen rapporter sier at han også kalte dem "mother f***rs".

En dag senere melder spanske AS at RFEF vurderer å iverksette disiplinærtiltak mot Laporta på grunn av hans uprofesjonelle og bøllete oppførsel, og beskriver det som "skammelig". De sier også at de ble overrasket over hans oppførsel, fordi han tidligere hadde vært "korrekt" og høflig... men han mistet besinnelsen da han fikk vite om nyheten som (foreløpig) redder hans stilling.