LaLiga-president Javier Tebas mener advarselen Barcelona fikk var "uvanlig rask" med mulige "forsettlige utelatelser"

Bare en dag etter at FC Barcelona sendte inn en søknad til den administrative idrettsdomstolen i Spania (en organisasjon underlagt utdannings- og idrettsdepartementet) om et forebyggende tiltak som ville tillate Dani Olmo og Pau Víctor å fortsette å spille i Barcelona (etter at klubben ikke overholdt ligaens regler om økonomisk fair play og registrering av spillere), innvilget det øverste idrettsrådet (CSD, som er de spanske initialene) tiltaket, noe som ga dem en foreløpig seier i denne kompliserte saken, og tillot begge fotballspillerne å spille videre.

Den spanske regjeringen var enig i at det var "mulig at det forelå en ugyldighetssak og at det forelå umiddelbare og vanskelig reparerbare skader", spesielt for spillerne, men også for resten av de nasjonale konkurransene, inkludert LaLiga. Presidenten i LaLiga, Javier Tebas, ser imidlertid ikke slik på det.

Den spanske ligapresidenten publiserte et langt innlegg på X, der han klaget over at "med dette forebyggende tiltaket motsier CSD det som står i begrunnelsen for idrettsloven, der den økonomiske kontrollen av LaLiga roses". Tebas forsvarer seg med at den økonomiske kontrollen i LaLiga er "beundret over hele verden" og har bidratt til å redde mange historiske klubber fra ruin, ved å integrere dem i konkurransen på og utenfor banen.

Tebas mistenker at Barcelona har fått en fordelaktig behandling på grunn av den uvanlige "hastigheten i prosessen som ikke tillot en høring fra verken LaLiga eller RFEF (det spanske fotballforbundet), som "ignorerte tidligere vedtak fra både CSD og domstolene". Han mener også at det har vært en "dyp mangel på kunnskap om hvordan forhåndsvisum og kvasi-definitive lisenser forvaltes", og at det kan ha vært "forsettlige utelatelser" i rettens avgjørelse (som ikke kan ankes).

Nesten samtidig som Barcelona ble idømt forføyningen, vant klubben Supercup-kampen mot Athletic Bilbao 2-0, med to mål mot seg annullert av VAR. Dani Olmo og Pau Víctor vil være i stand til å spille søndagens finale.