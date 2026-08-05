Joe Abercrombie om filmatiseringen av * The Devils *: «Man skal aldri holde pusten når det gjelder slike ting

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I fjor ble det kunngjort at regissør James Cameron hadde sikret seg filmrettighetene til forfatteren Joe Abercrombies nyeste «grimdark»-fantasyroman, kjent som « The Devils. Denne historien er starten på den nyeste serien fra skaperen av «The First Law», og neste del er på vei og går under tittelen «The Heretics».

Siden « The Devils snart skal bli en spillefilm, fikk vi sjansen til å snakke med Abercrombie i forbindelse med den nylige Celsius 232-festivalen i Avilés, Spania, hvor vi fikk en eksklusiv oppdatering om prosjektet fra den kreative hjernen bak forelegget – i tillegg til en oppdatering han delte under et panel på konferansen.

«James Cameron kjøpte rettighetene til * The Devils * for et år eller to siden, da boka først kom ut. Så alt jeg egentlig kan si, er at vi jobber med det. Slike ting går alltid veldig, veldig sakte, og når man samarbeider med en som ham, er det fantastisk å ha den slags tyngde og den kreative kraften i ryggen. Men samtidig må det gå i hans tempo, og han har mange andre ting på gang. Så det går i rykk og napp når Saurons øye vender tilbake til prosjektet ditt, skjønner du?

«Så det går fremover, men man må aldri holde pusten når det gjelder slike ting. Jeg har lært med tiden at det ikke finnes noen garantier. Man må bare gjøre så godt man kan i hver fase og håpe at alt faller på plass.»

Selv om du kan lese * The Devils * allerede i dag ved å skaffe deg et eksemplar av boka, kan du også lese den offisielle synopsisen nedenfor for å få en forsmak på hva historien byr på og hva den eventuelle (eller kanskje håpefulle) filmatiseringen vil bringe.

«Broder Diaz er blitt innkalt til Den hellige byen, hvor han er sikker på at en utmerkelse og et stort, hellig oppdrag venter på ham. Men hans nye menighet består av uomvendte mordere, utøvere av grufull magi og regelrette monstre, og oppdraget han er betrodd vil kreve blodige tiltak fra dem alle for å oppnå sine rettferdige mål.

«Alver lurer ved grensene våre og hungrer etter vårt kjøtt, mens grådige prinser ikke bryr seg om annet enn sine egne ambisjoner og sin egen komfort. Med en helvetes reise foran seg er det bra at bror Diaz har The Devils på sin side.»

For mer fra Abercrombie – inkludert ytterligere informasjon om *The Heretics*, hvordan videospill har preget forfatterskapet hans, og til og med hva fremtiden bringer for *Love, Death & Robots* – sjekk ut det fullstendige intervjuet med lokale undertekster nedenfor.