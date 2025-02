John Lithgow bekrefter at han skal spille Humlesnurr i Harry Potter HBO-serien

HQ

Nylig gikk det rykter om at HBO-serien Harry Potter hadde funnet sin Humlesnurr, i ingen ringere enn Conclave-stjernen John Lithgow. Nå har Lithgow selv snakket mer om rollebesetningen, og mener den vil være den avgjørende delen av det siste kapittelet i hans liv.

"Vel, det kom som en total overraskelse for meg," sa han til ScreenRant. "Jeg fikk nettopp en telefon på Sundance Film Festival for enda en film, og det var ikke en lett avgjørelse fordi det kommer til å definere meg for det siste kapittelet i livet mitt, er jeg redd. Men jeg gleder meg veldig. Noen fantastiske mennesker vender oppmerksomheten tilbake til Harry Potter. Det er derfor det har vært en så vanskelig avgjørelse. Jeg vil være omtrent 87 år gammel på avslutningsfesten, men jeg har sagt ja."

Lithgow, som nå er 79 år, ga ingen detaljer om selve serien. Til tross for hans bekreftelse ønsker HBO heller ikke å forplikte seg, da de sendte følgende melding til ScreenRant etter at artikkelen ble publisert.

"Vi setter pris på at en så høyprofilert serie vil føre til mange rykter og spekulasjoner. Etter hvert som vi kommer oss gjennom forproduksjonen, vil vi bare bekrefte detaljer når vi fullfører avtaler."

Så selv med Lithgow selv som snakker om å ta på seg rollen, ser det ut til at vi fortsatt vil ha rom for tvil til HBO offisielt bekrefter det.