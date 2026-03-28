John og Brenda Romero: "Spillindustrien er på et virkelig forferdelig sted"

Du trenger ikke å være profesjonell analytiker for å se at noe er galt med spillverdenen i dag. Massive online-titler med budsjetter som kunne ha finansiert flere påkostede enspiller-spill, blir kansellert nesten i det øyeblikket de lanseres; prosjekter som er langt inne i utviklingen, blir skrotet allerede før lansering; ultradyre spill som det har tatt hele generasjoner å utvikle, får altfor ofte lunkne anmeldelser; spillere virker misfornøyde med AAA-prosjekter, og folk blir permittert til høyre og venstre mens ikoniske studioer legges ned.

Her om dagen rapporterte vi om Bloomberg-journalisten Jason Schreier, som avslørte at budsjettet for en AAA-tittel i dag er på minst 300 millioner dollar, noe som betyr at et salg på seks millioner enheter ikke engang er nok til å gå med overskudd.

Nå tar en annen veteranduo bladet fra munnen og hevder at situasjonen i dag faktisk er verre enn under det legendariske videospillkrakket i 1983 (som til og med har sin egen Wikipedia-side), da bransjen gikk i knestående i to år. Mer spesifikt er det John og Brenda Romero som i et intervju med GamesIndustry fikk Brenda til å si :

"Jeg føler at bransjen er på et virkelig forferdelig sted. Vi var der på 80-tallet da det krasjet, og dette er definitivt verre. Det er så få mennesker som ikke har blitt berørt, eller som har en partner som er berørt, eller som er bekymret for å bli berørt. Det er en veldig vanskelig tid akkurat nå."

John er enig med henne og sier at situasjonen akkurat nå er så ustabil at det er vanskelig å vite hvor spillverdenen er på vei, og peker på et konkret eksempel på en bisarr utvikling i bransjen den siste tiden. Han nevner at EA tjente en formue på Battlefield 6, som solgte "veldig, veldig bra" - men at det ikke kom utviklerne til gode, siden belønningen for suksessen var en bølge av oppsigelser. John oppsummerer det :

"Jeg skjønner ikke hva det handler om."

Begge er likevel overbevist om at folk vil fortsette å spille spill, men synes å mene at de store utgiverne er helt ute av sync med sitt publikum, og viser til AI-diskusjonene som bevis på dette :

"Dette er virkelig en av de gangene hvor jeg ikke vet. Og du hører bak kulissene at det er et enormt press mot lag som bruker generativ AI, det er et enormt press fra lag og fra spillere mot å bruke generativ AI ..."

Hva er din oppfatning av dette? Overdriver Romeros, eller er det en reell krise i spillverdenen akkurat nå?