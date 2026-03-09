Battlefield Studios rammet av permitteringer til tross for Battlefield 6s enorme suksess

HQ

Det er bare en måned siden vi rapporterte at Battlefield 6, EA Sports FC 26, og Apex Legends kreditert av EA for rekordnettobestillinger i henhold til utgiverens siste økonomiske rapport. Men verken det, eller skytespillet som ble det bestselgende spillet i 2025 i hjemlandet, vil forhindre EA i å si opp et ukjent antall ansatte i alle Battlefield Studios.

Som IGN rapporterer, påvirker trekket team som DICE, Criterion, Ripple Effect og Motive. Ansatte har blitt fortalt at nedbemanningen er et svar på en "justering" av utviklingsressurser, mens et kjerneteam forblir fokusert på BF6s online-tjenester etter lanseringen. Dette er den fulle forklaringen fra EA innhentet av kilden :

"Vi har gjort utvalgte endringer i Battlefield-organisasjonen vår for å bedre tilpasse teamene våre rundt det som betyr mest for samfunnet vårt. Battlefield er fortsatt en av våre største prioriteringer, og vi fortsetter å investere i franchisen, styrt av tilbakemeldinger fra spillere og innsikt fra Battlefield Labs."

Spillet ble nylig kritisert for sesongforsinkelser og oppløsning av lobbyer, og både populariteten og online-aktiviteten ser ut til å ha tatt en dukkert i det siste. Imidlertid ble spillet omfavnet av millioner i seriens største lansering noensinne for bare noen måneder siden, så det er i utgiverens og samfunnets interesse at det nåværende spillet tar igjen det tapte, og at nye, ambisiøse bidrag følger i nær fremtid.