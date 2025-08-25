Jonas Vingegaard tar den røde ledertrøyen i La Vuelta etter bare to etapper

HQ

La Vuelta a España La Vueltaen har startet, og Jonas Vingegaard har allerede tatt den røde ledertrøyen i sammendraget. Uten Tour de France-mesteren Tadej Pogacar (som ofte har sagt at han vurderer å legge opp), har den danske syklisten fra Team Visma blitt hyllet som storfavoritt til Grand Tour.

På etappe 2, under bestigningen av Limone Piemonte (de første etappene finner sted i Italia), vant Vingegaard sin første etappe under La Vuelta 2025, til tross for en massevelt tidlig i rittet som involverte mesteparten av Team Visma, men som heldigvis ikke fikk store konsekvenser.

På den andre etappen ble Guillaume Martín fra Groupama-FDJ den første rytteren til å trekke seg fra den spanske Grand Tour. Juan Ayuso, det største lokale håpet i La Vueltaen (det har ikke vært en spansk vinner i La Vueltaen siden Alberto Contador i 2014), ble nummer åtte og ligger på niendeplass i sammendraget, 12 sekunder bak Vingegaard, fulgt av Ciccone og David Gaudu i topp 3.