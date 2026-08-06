Jordan har mottatt pengene fra Arab Cup åtte måneder senere, men presidenten bekrefter at de ikke vil stemme på Infantino

HQ

Ali bin Hussein, president i Jordans fotballforbund, har bekreftet at FIFA endelig har utbetalt pengene de hadde krav på for å ha nådd finalen i Arab Cup 2025, der Jordan tapte 3–2 mot Marokko i desember. Pengene kom åtte måneder etter fotballkampen... og to dager etter at Hussein anklaget FIFA-president Gianni Infantino for å ha utpresset dem, ved å love hjelp dersom de støttet ham i hans nå mislykkede plan om å privatisere verdensmesterskapet.

«Selv om dette er en positiv utvikling for spillerne våre, endrer det ikke den alvorlige bekymringen vi i fotballverdenen har når det gjelder FIFA-ledelsen, og det endrer heller ikke det våre fotballforbund har vært utsatt for tidligere», sa Hussein, og bekreftet at han ikke vil endre sin stemme mot Infantino i det kommende FIFA-valget i mars 2027.

I et innlegg to dager tidligere, på tirsdag, sa Hussein at deres fotballforbund har et minimalt budsjett, og at FIFA ikke hjalp dem med de «enorme hindringene» under VM 2026 i USA, når det gjaldt visum og skatter fra USA, samtidig som FIFA også forsinket utbetalingen av Arab Cup.

At vi får utbetalt pengene nå «er symptomatisk for nettopp de vanskelighetene vi alle står overfor, og som vanligvis er knyttet til FIFA-presidentvalget», sa Hussein. «Og det endrer ikke min klare holdning til ledelsen i FIFA: mitt fotballforbund og jeg vil ikke støtte president Infantino, og vi vil heller ikke stemme på ham.